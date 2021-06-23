Становитиме 90% інфекцій: в ЄС озвучили невтішний прогноз щодо COVID-штаму з Індії

У ЄС попереджають, що "індійський" COVID-штам "Дельта" до вересня стане домінантним в ЄС.

До вересня новий штам COVID-19 "Delta" ("Дельта"), вперше виявлений в Індії,становитиме 90% усіх випадків захворювання, що циркулюватимуть в Європейському Союзі.

Про це із посиланням на директорку Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон повідомляє The Guardian.

У зв'язку із цим, заявила Аммон, жителям країн ЄС, зокрема молоді, "життєво важливо" повністю вакцинуватися від коронавірусу на початку літнього курортного сезону.

"На жаль, попередні дані показують, що він також може інфікувати людей, які мали лише одну дозу наявних зараз вакцин. Досить імовірно, що варіант "Delta" буде широко розповсюджуватися влітку, особливо серед молодих людей", - вказала вона.

Лікарка пояснила, що це "може привести до ризику інфікування більш вразливих людей", які важче переноситимуть хворобу, якщо не будуть повністю вакциновані.

"Гарна новина полягає в тому, що отримання двох доз будь-якої з доступних зараз вакцин забезпечує високий захист від цього варіанту і його наслідків", - додала очільниця ЄЦПКЗ.

Водночас близько 30% людей старше 80 років і близько 40% людей старше 60 років ще не пройшли повний курс вакцинації в ЄС.

"Існує занадто багато людей, схильних до ризику важкої інфекції COVID-19 (...). Поки більшість вразливих людей не буде захищена, нам необхідно підтримувати низький рівень циркуляції вірусу "Delta", строго дотримуючись заходів громадської охорони здоров'я, які допомогли контролювати вплив інших варіантів", - зауважила Аммон.

Як повідомлялося, один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу "Дельта", який з'явився в Індії, зафіксували в Україні.

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