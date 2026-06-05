Польща депортувала українця через сома

Сом / © pexels.com

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Українцю, якого напередодні затримали за вилов легендарного сома із озера Балатон у варшавському районі Гоцлав, висунуто звинувачення у двох злочинах.

Про це пише польське видання TVN24.

За даними польської поліції, йдеться про 57-річного українця. Інцидент стався ще 30 травня. Чоловіка підозрюють у незаконній риболовлі у внутрішніх водоймах, а також у жорстокому поводженні із рибою.

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Заступниця інспектора, прессекретарка Головного управління поліції VII району Варшави Йоанна Венгжиняк повідомила, що чоловік перевозив сома, виловленого під час забороненого сезону, без доступу до води. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Після завершення розслідування справи польські офіцери передали його Прикордонній службі через рішення депортувати українця. У відомстві заявили, що подальше перебування 57-річного чоловіка в Польщі «становить загрозу громадському порядку».

Додамо, що цей вид риби перебуває під охороною в Польщі від 1 січня до 31 травня, тому вилов або вилучення сома із води було заборонено. Крім того, нормативні акти Мазовецького округу Польської рибальської асоціації забороняють риболовлю з плавучих знарядь.

Заборонили в’їзд до Шенгенської зони

Українця депортували та заборонили в’їзд на територію Польщі та інших країн Шенгенської зони терміном на п’ять років.

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«Командувач прикордонного посту у Варшаві видав рішення про зобов’язання 57-річного чоловіка повернутися без зазначення дати добровільного виїзду. Водночас було запроваджено заборону на повторний в’їзд на територію Польщі та інших країн Шенгенської зони терміном на п’ять років», — йдеться у заяві речниці Надвіслянського прикордонного підрозділу.

Рішення про депортацію українця підлягало негайному виконанню, тому його доправили до автомобільного пункту пропуску «Дорогуськ» в той самий день, коли ухвалили рішення. Там його передали українським прикордонникам.

Що відомо про скандал навколо українця у Польщі

Напередодні у соціальних мережах з’явилися відеозаписи, на яких двоє чоловіків пересуваються озером на водному велосипеді. Як стверджували очевидці, один із них за допомогою вудки зловив сома завдовжки 183 сантиметри, який мешкав у водоймі два десятиліття. Він вважався місцевою легендою.

За інформацією Polsat News, раніше рибалки, які ловили легендарного сома, традиційно відпускали його назад до водойми. Після появи цього відео в медіа та соцмережах правоохоронці розпочали перевірку та повідомили про затримання 57-річного громадянина України через підозру у браконьєрському вилові сома.

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