Стануть наступною ціллю: Росія погрожує Швеції та Фінляндії у разі вступу до НАТО

Стануть наступною ціллю: Росія погрожує Швеції та Фінляндії у разі вступу до НАТО

У РФ не виключають, що можуть вдарити по Фінляндії та Швеції після вступу цих країн до Північноатлантичного альянсу.

Росія погрожує, що у разі вступу до НАТО Швеція та Фінляндія стануть можливими цілями для російських військових.

Про це заявив перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, повідомляють пропагандисти "Лента.ру".

"Щойно Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливою ціллю для російських військових", — пригрозив він.

Полянський запевнив, що Росія "готова протистояти загрозі".

"Їм (Фінляндії та Швеції. — Ред.) вирішувати (чи вступати до НАТО. — Ред.). Але, звичайно, ми змушені будемо зробити певні військові кроки", — підсумував він.

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція планують подати заявки на вступ до НАТО. Сьогодні, 12 травня, Фінляндія офіційно оголосила про свій намір вступити до НАТО.

Читайте також: