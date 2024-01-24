Стануть суворішими: Польща планує змінити правила перебування біженців з України

Польща продовжить допомогу українським біженцям на тому рівні, на якому вона зараз є, лише до вересня 2024 року. За ці шість місяців польський уряд налаштований розробити нові правила надання допомоги.

Про це пише "Rzeczpospolita".

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Зазначається, що передбачений законом спеціальни захист для українських біженців, який закінчується 4 березня, буде продовжено на шість місяців. Після закінчення цього терміну правила зміняться.

Серед анонсованих змін є скасування статусу біженця після виїзду громадянина України з Польщі навіть на короткий термін (наприклад, на свята або у відпустку). Також біженці отримуватимуть менші виплати на дітей.

Як пояснили в уряді, якщо біженець може їздити до України, це показує, що їм вже не потрібен тимчасовий захист.

За інформацією ЗМІ, польський уряд проведе консультації з міністерствами, органами місцевого самоврядування та організаціями, які надають біженцям допомогу.

"Зміни дуже потрібні. Міжнародну фінансову допомогу від держави мають надавати лише хворим та інвалідам, переважно зі східної України", - вважаєа Анета Жоховська, директорка фундації Лени Гроховської, яка керує п’ятьма центрами для біженців у Польщі.

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