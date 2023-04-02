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Старенька жінка два тижні помирала від голоду після раптової смерті доньки

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Старенька жінка два тижні помирала від голоду після раптової смерті доньки

Фото: pixabay.com

Після смерті єдиної родички, яка доглядала її, 82-річна італійка не могла самостійно приймати ліки та харчуватися.

Літню жінку та її 55-річну доньку знайшли мертвими у своєму помешканні в італійському містечку Перджине-Вальсугана. Обидві жінки померли кілька тижнів тому природною смертю.

Про це повідомляє місцеве видання l’Аdige.

Сусіди по будинку сповістили владу про неприємний запах, який чувся з квартири, де жили старенька мати з донькою. “Суміш запаху газу та смерті”, - сказав один із сусідів.

Підозри мешканців будинку підтвердилися, коли до квартири зайшли пожежники та поліція. Дві жінки - 55-річна Франка Бернабе та її 82-річна мати Філомена Антоначчі - були знайдені мертвими.

За попередніми висновками судмедекспертів, викликаних на місце події, жінки померли природною смертю, при цьому донька померла раніше.

За даними слідства, молодша жінка померла від серцевого нападу в першій декаді березня, а її мати, яка мала серйозні проблеми зі здоров'ям і потребувала постійного догляду, померла через два тижні, ймовірно, від голоду. Нерухомо лежачи в ліжку, вона не отримувала ліків, які повинна була приймати щодня, і не могла харчуватися сама.

Нагадаємо, раніше на кладовищі в італійському місті Луїно в регіоні Ломбардія 88-річний чоловік помер просто на могилі своєї дружини.

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Дата публікації
Перегляди
2293
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