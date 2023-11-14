"Старий фейк під новою вивіскою": експерт про статтю WP щодо "української диверсії" на Nord Stream

Коваленко наголосив, що це у Росії є всі можливості проводити такого виду диверсії.

Стаття The Washington Post про нібито диверсію українських спецслужб на “Північних потоках” – це старий фейк під новою вивіскою.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Російські наративи

Експерт нагадав, що автори статті стверджують, що операцію з підриву газопроводу організував розвідник Роман Червінський, який керував групою із шести осіб, які під вигаданими іменами орендували судно та за допомогою водолазного спорядження встановили вибухові пристрої на газопроводах.

Водночас, у статті вказується, що вищою ланкою в цій операції був головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, але президент України Зеленський, при цьому, нічого про операцію, що проводиться, не знав.

"Власне, стаття від The Washington Post як влита сідає на основу двох фундаментальних фейків, один із яких щодо розвивається з 2014 року російською пропагандою, а інший з 2022-го. Перший це “Україна – країна терорист”, а другий – Валерій Залужний та Володимир Зеленський конфліктують та конкурують", – зауважує Коваленко.

Абсурдність звинувачень

За словами експерта, твердження, що шестеро українських спецпризначенців змогли таємно від західних спецслужб здійснити на території ЄС операцію з підриву газопроводів, використовуючи лише цивільний катер і водолазне обладнання, а також щонайменше півтори тонни вибухівки, є м'яко кажучи сумнівним.

"Хоча що в цьому дивного. Вибухівка, наприклад, у Гданську на кожному кроці продається, відпускають навіть оптом.

І це я навіть не кажу про те, що самі роботи зі встановлення вибухівки мали проводитися на глибині 70-80 метрів. Тобто, на думку The Washington Post, установка на трубі 500 кілограмового заряду водолазом на глибині 70 метрів – це плюва справа", – іронізує аналітик.

Коваленко наголосив, що це у Росії є всі можливості проводити такі диверсії.

"Наприклад, 1991 року російськими бойовими плавцями було проведено мінування об'єктів нафтової інфраструктури Норвегії. Повторюся – мінування нафтової інфраструктури іншої країни", – нагадав він.

На завершення експерт додав, що українці стали свідками вже "досить старого фейку, але під новою вивіскою".

Раніше американське видання The Washington Post опублікувало матеріал про те, що український розвідник Роман Червінський нібито координував атаку України на газопровід "Північний потік" минулого року. Червінський заперечує свою причетність.

Наразі Червінського заарештовано на два місяці. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень щодо спроби викрадення російського літака.

Нагадаємо, вибухи на трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" сталися 26 вересня 2022 року.