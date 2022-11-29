Старий світовий порядок не працює: Жданов озвучив основні цілі війни в Україні

Старий світовий порядок зовсім не працює. Його непрацездатність виявляє війна в Україні. А загибель людей – це наслідок самих бойових дій.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на запитання про справжні цілі війни Росії проти України та розподіл влади між такими державами, як Китай і США.

"Геноцид українців росіянами – виключно російський наратив, їхня політика щодо України. А Китай вирішив пограти у власну гру, щоби поторгуватися зі США. Війна в Україні – це привід чи причина зламати старий світовий порядок. Адже сьогодні не працює жодна інституція зі старого світового порядку", – зазначив Жданов.

Він навів приклади низки міжнародних організацій, які, на його думку, дискредитували себе.

"Система міжнародної безпеки не працює, ООН – абсолютно аморфна організація, Червоний Хрест не може чи не хоче допомогти Україні. Подивіться, що відбувається з ОБСЄ: наша делегація навіть вирішила не брати участі в Парламентській асамблеї ОБСЄ, бо там досі не можуть вирішити питання: виганяти Росію чи ні. Старий світовий порядок не працює зовсім. Його непрацездатність виявляє наша війна. Загибель людей у ​​цій війні – як наслідок самих бойових дій", - сказав Жданов.

Водночас Олег Жданов розповів, що задумав Китай у своїй політиці щодо Росії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрічалися на саміті G20 і розмовляли близько трьох годин.

Є інформація, що Пекін незадоволений тактикою Путіна щодо ядерної зброї.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.