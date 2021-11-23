Старий журнальний столик у квартирі на Мангеттені виявився римським артефактом двотисячної давності

Мозаїка виявилася оздобленням одного з найбільших кораблів імператора Калігули.

Безцінна римська мозаїка, яка датується імператором Калігулою (майже 2000 років тому) використовувалася як журнальний столик у звичайній квартирі на Манхеттені протягом майже 50 років.

Про цю історію пише New York Post.

У 2013 році автор книги "Порфір" Дель Буфало після презентації свого видання підписував його примірники і раптом почув, як чоловік і жінка заявили, що мозаїка, зображена на фото, стоїть просто у них у квартирі.

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"Це наш журнальний столик", — сказала пара.

У книзі йдеться про магматичний фіолетово-червоний камінь, який римські імператори використовували для мистецтва та архітектури. На сторінках книги, зокрема, зображена дивовижна мозаїка, яка до того ж містила ще й зелений і білий мармур. Таке оздоблення використовували для прикрашання підлоги на двох найбільших кораблях Калікули ще близько 2 тис. років тому.

Один з кораблів потонув у італійському озері Немі ще в давні часи. Знайшли його у 1930-х роках. Мозаїки залишилися зберігалися в музеї на березі озера, проте в 1944 році, коли нацисти проникли в Італію, артефакти було спалено.

Жінка і чоловік підійшли до столу з книгою, за яким сидів Буфало. "Хелен, дивись, це ж твоя мозаїка", — сказав чоловік, ткнувши пальшем на одну зі світлин у книзі.

Власницею артефакту виявилась Хелен Фіоратті, відома нью-йорська арт-дилерка та галеристка. Згідно з інтерв'ю, яке у 2017 вона дала The New York Times, вони з чоловіком, італійським журналістом, купили мозаїку у княжої родини в Римі ще в 1960-х роках. Пара використовувала її як журнальний столик у своєму будинку на Парк-авеню.

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"Це була звичайна покупка, яка стала нашою улюбленою річчю", — зазначила тоді Фіоратті в інтерв'ю.

Експерти припустили, що мозаїку в якийсь момент викрали з музею, тому в 2017 році її вилучили і повернули до Риму. Зараз вона експонується в Музеї римських кораблів у Немі.

"Мені було її дуже шкода, – сказав Дель Буфало. — Але я не міг зробити нічого іншого, знаючи, що в моєму музеї бракує найкращої частини, яка пройшла крізь століття, через війну, через пожежу, а потім через італійську галеристку, і, нарешті, могла повернутися до музею".

Автор книги підкреслив, що він не міг вчинити інакше і залишити господарям такий цінний артефакт, проте він зазначив, що збирається зробити копію мозаїки для Фіоратті та її чоловіка.

Нагадаємо, у Лондоні вперше за чверть століття відкривається найбільша виставка ювелірних пасхальних яєць Карла Фаберже. Деякі експонати, прикрашені коштовним камінням та металами, будуть представлені у британській столиці вперше в історії.

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