Starlink Маска втрачає монополію: коли запустять альтернативні супутники

Проблеми зі Starlink в Україні змусили Європу активніше шукати альтернативи / © Associated Press

Реклама

Європейські компанії активізували пошук альтернатив супутниковому зв’язку Starlink Ілона Маска після обмежень у роботі сервісу в Україні. Цей випадок викликав занепокоєння серед посадовців у Європі та США, адже тимчасові перебої вплинули на використання українськими військовими безпілотників.

Про це пише Axios.

Реклама

Які компанії можуть замінити Starlink

SpaceX, материнська компанія Starlink, значно випереджає конкурентів на ринку супутникового зв’язку. За даними Американського інституту підприємництва (AEI), компанія має понад 11 тисяч супутників. На другому місці — французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat, у мережі OneWeb якого працює понад 600 супутників.

Реклама

Улітку Starlink повідомила, що кількість її клієнтів перевищила 12 млн у понад 160 країнах і територіях. Така перевага SpaceX ускладнює для європейських держав спроби зменшити залежність від компанії Ілона Маска.

Однак після проблем із доступом до Starlink в Україні неамериканські компанії активніше пропонують свої рішення.

Минулого тижня фінські компанії ICEYE та Nokia оголосили про домовленість із Міністерством оборони України щодо вивчення можливостей створення суверенного супутникового зв’язку.

Перші супутники в межах цієї ініціативи, як очікується, запустять 2028 року, повідомив Axios представник ICEYE. За його словами, потреба в надійному супутниковому зв’язку очевидна вже багато років, особливо в Європі.

Реклама

«Сучасна війна довела, що надійний зв’язок — це питання національної безпеки. Ми всі повинні покладатися на можливості, які можемо контролювати», — заявив президент України Володимир Зеленський під час оголошення про співпрацю ICEYE та Nokia.

Чому виникли проблеми зі Starlink в Україні

Минулого тижня The Wall Street Journal повідомила, що Ілон Маск наказав обмежити роботу Starlink в Україні. Інші медіа писали про причетність Білого дому, однак президент США Дональд Трамп це заперечив.

24 жовтня Маск заявив, що Україна порушила умови використання Starlink, застосовуючи сервіс для ударів безпілотниками по цілях противника. За його словами, виявлену лазівку в правилах нещодавно закрили.

На тлі обмеження доступу до Starlink акції французької компанії Eutelsat зросли.

Реклама

Генеральний директор Eutelsat Жан-Франсуа Фаллашер минулого тижня в інтерв’ю французькому телебаченню заявив, що послуги компанії вже доступні в Україні та можуть використовуватися для роботи безпілотників.

Він також пояснив, що рішення про припинення обслуговування певної країни не може одноосібно ухвалити генеральний директор. За його словами, таке рішення має розглядати рада директорів відповідно до традиційної європейської моделі корпоративного управління.

Чому Європа прагне незалежності від американських технологій

Інцидент зі Starlink свідчить про втрату довіри не лише до зобов’язань США у сфері безпеки, а й до здатності американських компаній безперебійно надавати критично важливі послуги. Таку оцінку висловила Ребекка Вассер, керівниця оборонного напряму Bloomberg Economics, у коментарі Axios.

За її прогнозом, Європа активніше розвиватиме власні можливості супутникового зв’язку, щоб не залежати від рішень приватних компаній за межами регіону.

На важливість цього питання звернув увагу й сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блументаль. У листі до міністра оборони США Піта Гегсета минулого тижня він наголосив, що супутниковий зв’язок більше не є лише допоміжною функцією.

«Події в Україні показують, що єдина точка контролю може бути використана проти сил, які від неї залежать», — написав сенатор.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пояснив, як Україна використовує Starlink і Starshield для потреб війська та протидії російським дронам.

Новини партнерів