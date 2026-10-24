Starlink став ризиком: Канада закликає змінити підхід до технологічної залежності від США

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що ситуація навколо супутникової системи Starlink демонструє небезпеку залежності держав від американських технологій.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Прем’єр Канади відреагував на повідомлення про те, що компанія SpaceX обмежила швидкість роботи військової версії Starlink, ускладнивши для України боротьбу проти російських військ.

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«Чи ми стурбовані? Так, ми стурбовані», — наголосив Карні під час візиту до Стамбула.

Він додав, що подібні рішення ухвалюються щодо країни, яка бореться за виживання.

За словами канадського прем’єра, цей інцидент підкреслює необхідність диверсифікації торговельних і технологічних відносин. Уряд Канади прагне уникнути ситуації, коли суверенітет держави залежить від рішень одного постачальника або іншої країни.ʼ

Україна застосовує спеціальну версію супутникової системи Starlink для підтримки протиповітряної оборони та наведення артилерії. Зв’язок залишається важливим для роботи українських сил в умовах постійних російських ракетних і дронових атак.

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Тим часом група демократів у Палаті представників США закликала Білий дім розслідувати обставини перебоїв у роботі зв’язку SpaceX.

Водночас Європейський Союз планує звернутися до Канади та Великої Британії з проханням збільшити допомогу Україні. Йдеться про залучення додаткових ресурсів для покриття фінансового дефіциту.

Раніше повідомлялося, що Starlink досі обмежений для України, хоча Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск скасував обмеження швидкості.

Ми раніше інформували, що після розмови Дональда Трампа з Ілоном Маском робота Starlink в Україні покращилася, але повного відновлення ще немає.

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