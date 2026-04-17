Стармер і Макрон зберуть світових лідерів для відкриття Ормузької протоки

Ормузька протока / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю, 17 квітня, проведуть зустріч світових лідерів, присвячену відкриттю Ормузької протоки.

Йдеться про нову ініціативу Strait of Hormuz Maritime Freedom of Navigation Initiative, в межах якої країни хочуть узгодити спільні кроки для відновлення безпечного судноплавства.

За даними уряду Британії, саміт відбудеться в Парижі, а до нього мають долучитися близько 40 держав. На зустрічі обговорюватимуть підтримку крихкого перемир’я в регіоні, захист морських маршрутів, стабільність постачань і зменшення глобальних економічних ризиків.

Реклама

Франція і Британія хочуть показати готовність взяти на себе провідну роль у відновленні свободи навігації після завершення бойових дій. Серед тем переговорів — безпека судноплавства, можливі економічні заходи проти Ірану, допомога екіпажам заблокованих суден та підготовка індустрії до відновлення транзиту.

У британському уряді наголосили, що Стармер і Макрон виступають за “безумовне і негайне” відкриття протоки. Також Лондон заявив, що майбутня міжнародна місія матиме суто оборонний характер, а її метою стане захист свободи навігації та підтримка розмінування морських шляхів.

Наразі ініціатива не передбачає участі США та Ірану, хоча дипломати визнають: будь-яка реалістична місія зрештою потребуватиме координації з обома сторонами. До того ж вона може бути розгорнута лише тоді, коли для цього дозволять умови.

Ормузька протока — останні новини

Реклама

Наразі статус Ормузької протоки, через яку проходить п’ята частина світового експорту нафти, залишається невизначеним через розбіжності між публічними заявами президента США та наказами американського військового командування.

Нагадаємо, у Вашингтоні оголосили про блокаду іранських портів після провалу переговорів з Тегераном. Водночас обмеження не поширюються на судна, які не заходять безпосередньо до іранських портів.

Проте через Ормузьку протоку продовжують проходити танкери, пов’язані з Іраном, попри оголошену США морську блокаду.