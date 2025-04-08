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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Стармер пообіцяв, що Велика Британія не лякатиметься мит Трампа

Велика Британія отримала 10% “базового” імпортного мита зі США.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кір Стармер

Кір Стармер / © Associated Press

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив, що країна не хоче вступати в торгівельну війну зі США.

Про це пише Independent.

Під час візиту на завод Jaguar Land Rover у Соліхаллі в понеділок, 7 квітня, прем'єр-міністр запевнив громадськість, що переговори з США продовжаться для полегшення ситуації.

“У такий момент ми повинні формувати наше майбутнє, ми повинні активізуватися, нас не можна лякати”, — сказав сер Кейр Стармер.

Jaguar Land Rover призупинив постачання до США, оскільки фірми борються з новими податками на імпорт.

Велика Британія отримала 10% “базового” імпортного мита зі США з 25% тарифом на британські автомобілі.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив мито у 10% на весь імпорт, зокрема щодо безлюдних островів Герд і Макдональд, де живуть самі лише пінгвіни.

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