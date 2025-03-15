Стармер розповів, як "коаліція охочих" змусить Путіна до переговорів

На віртуальному саміті "коаліції охочих" було досягнуто домовленості прискорити практичну роботу для підтримки потенційної мирної угоди. Британський прем’єр Кір Стармер заявив, що російський президент Володимир Путін "рано чи пізно" буде змушений сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми домовилися, що військові планувальники знову зберуться у Великій Британії наступного тижня, щоб розробити практичні плани щодо того, як наші військові можуть підтримувати майбутню безпеку України", - сказав він.

За словами Стармера, "коаліція охочих" у разі мирної угоди готова розгорнути миротворчі сили, щоб "допомогти захистити Україну на землі, на морі та в небі".

Лідери на саміті наголосили на необхідності потужних механізмів моніторингу, щоб забезпечити виявлення та фіксування будь-яких порушень угоди. Країни погодилися активізувати допомогу Україні та посилити тиск на РФ, що переконати Путіна сісти за стіл переговорів.

Британський прем’єр-міністр зазначив, що президент РФ Володимир Путін "намагається відтягнути час", але він буде змушений припинити свої варварські атаки на Україну і погодитися на припинення вогню".

"Я вважаю, що рано чи пізно йому доведеться сісти за стіл переговорів і почати серйозне обговорення. Але ми не можемо сидіти склавши руки і просто чекати, поки це станеться. Ми повинні продовжувати рухатися вперед, просуватися вперед і готуватися до миру – миру, який буде безпечним і міцним", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що під час онлайн-зустрічі лідерів близько 25 держав, які входять до так званої "коаліції охочих", закликатиме країни взяти на себе конкретні зобовʼязання щодо України, щоб посилити тиск на російського диктатора Путіна.

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