Стармер зателефонував Трампу після переговорів у Женеві: про що говорили

Трамп та Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це йдеться у звіті офісу британського прем’єра.

Діалог відбувся минулої ночі, одразу після завершення першого раунду тристоронніх переговорів за участі делегацій України, Сполучених Штатів та Росії у Женеві.

Стармер акцентував увагу американського лідера на цілеспрямованих російських ударах по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Британський прем’єр підкреслив, що ці атаки відбуваються на тлі «найсуворішої зими з початку війни». У розмові Стармер «повторив своє засудження варварських атак Путіна на невинних цивільних».

Також у звіті зазначається, що Стармер і Трамп провели консультації щодо механізмів «забезпечення справедливого і тривалого миру».

Нагадаємо, за оцінкою західних журналістів, перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією щодо завершення війни, які відбулися 17 лютого в Женеві, зайшли в глухий кут.

За їхніми даними, дискусії в політичній групі фактично «забуксували» через позиції, озвучені головним переговірником РФ Володимир Мединський. Саме його заяви, як стверджується, стали ключовою причиною відсутності прогресу.

Водночас польський політолог Даніель Шеліговський звертав увагу на те, що Мединський не є новою фігурою в переговорному процесі. Він уже очолював російську делегацію навесні 2022 року. За оцінкою експерта, збереження його в ролі головного переговірника може свідчити про небажання Кремля змінювати підхід і йти на компроміси.