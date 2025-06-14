Британських миротворців відправлять до України лише якщо США нададуть підтримку з повітря

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Майбутня підтримка України з боку Великої Британії та інших союзників залежить від ключової умови — гарантій безпеки, зокрема повітряного прикриття, з боку Сполучених Штатів.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії в інтерв’ю Bloomberg.

Британський прем’єр переконаний, що захист з боку США є необхідною складовою для потенційного введення миротворчих сил.

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Позиція Трампа та шлях до миру

Під час обговорення взаємодії з президентом США, прем’єр-міністр зазначив, що Дональд Трамп прагне завершити конфлікт в Україні.

«Президент Трамп хоче покласти край конфлікту. У мене немає в цьому жодних сумнівів. Ми наближаємося, я сподіваюся, до якогось припинення вогню, до якоїсь угоди», — заявив прем’єр-міністр.

Він також додав, що президент Зеленський чітко заявив про бажання безумовного припинення вогню, тоді як Путін «тягне час». З огляду на це, він вважає важливим, щоб міжнародна спільнота чітко заявила про наслідки, якщо Росія не погодиться на безумовне припинення вогню.

Стармер підкреслив, що «шлях до миру рідко буває прямим», але він вірить, що саме миру прагне як президент Трамп, так і українці.

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«Це війна, яку розв’язав проти них агресор, яким є Росія, і тому ми робимо все можливе, щоб домогтися цього результату», — зазначив він, додавши, що Велика Британія гратиме провідну роль у цьому процесі.

На його думку, йдеться не лише про суверенітет України, а й про цінності Європи та прямий вплив на Велику Британію.

Умова для миротворчих сил та співпраця з США

На запитання щодо ідеї «коаліції охочих» та надання повітряного прикриття для післявоєнних сил в Україні, прем’єр-міністр підтвердив, що президент Трамп «ясно сказав, що він буде нас підтримувати».

«Я завжди ясно давав зрозуміти, що в цьому повинен бути елемент США», — наголосив він.

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Водночас Стармер вважає, що Європі потрібно активізуватися. Саме тому разом із президентом Макроном він очолив «коаліцію охочих», яка має рухатися в темпі тих, «хто хоче йти далі всіх, а не в темпі тих, хто найобережніший».

На запитання, чи готові будуть британські війська розміщуватися в Україні у складі миротворчого контингенту без повітряної підтримки США, він відповів, що захист США є необхідним. Прем’єр-міністрм також висловив упевненість у тісній співпраці між двома країнами.

«У мене немає підстав вважати, що США та Велика Британія не зможуть діяти спільно, як ми це робили історично протягом багатьох-багатьох років», — наголосив Кір Стармер.

Нагадаємо, адміністрація Трампа може змінити курс, відійшовши від активної участі в переговорах щодо встановлення справедливого миру. Британські та французькі чиновники, які розробляють плани щодо миротворчих сил в Україні, обговорили необхідність «подивитися правді в очі» та змістити акцент з розгортання військ на допомогу Києву без підтримки США.

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