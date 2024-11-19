Стародавня піраміда зруйнувалася: місцеві налякані "зловісним знаком" (фото)

Вона була однією з найкраще збережених пам'яток стародавнього королівства Мічоакан.

У Мексиці обвалилася стародавня піраміда і місцеві побоюються, що купа уламків є зловісним знаком.

Про це пише Science Alert.

Кам'яна піраміда, розташована в Іхуаціо, в мексиканському штаті Мічоакан, зруйнувалася після безперервних дощів. Південна стіна пам'ятки повністю перетворилася на руїни.

Піраміда заввишки 15 метрів була однією з найкраще збережених пам'яток стародавнього королівства Мічоакан. Вона була частиною археологічного комплексу, який містив ще одну піраміду, фортечну вежу та декілька гробниць.

Вперше піраміду зайняли місцеві жителі, які розмовляли мовою науатль 1100 років тому, а потім вона стала штаб-квартирою народу п'юрхепечас — єдиної імперії, яку ацтеки не змогли підкорити.

Піраміда в Мексиці / Фото: INAH

За словами представника Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), хоча лише одна з пірамід була пошкоджена, щонайменше шість її "ступінчастих тіл" зараз перебувають в аварійному стані, зокрема зовнішня стіна, ядро і підпірна стіна.

Таріакуїрі Альварес, який відносить себе до племені п'юрхепеча, каже, що його предки сприйняли б обвалення піраміди як "поганий знак".

У своєму дописі на Фейсбуці Альварес зазначив, що щось подібне траплялося до приходу в Мексику завойовників з-за кордону, і що це сталося, тому що боги були "незадоволені". Однак INAH пояснив інцидент екстремальними погодними умовами. Останні два роки Мексика страждає від найсильнішої за останні 30 років посухи, наслідки якої були настільки жахливими, що декілька озер країни повністю висохли. Потім, у липні, Мексику накрили проливні дощі та грози.

Піраміда в Мексиці / Фото: INAH

Про це йдеться у заяві INAH: "Високі температури, раніше зафіксовані в цьому регіоні, і подальша посуха спричинили тріщини, які сприяли фільтрації води всередину доіспанської будівлі".

Зараз чиновники відновлюють споруду, щоб вона "служила на користь культурній спадщині мексиканців".

Нагадаємо, у Туреччині знайшли "Матір Богів" та розшифрували 2600-річний напис. Напис був зроблений в першій половині або в середині VI століття до н. е.

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