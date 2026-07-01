Старовинні міста, які варті того, щоб там провести відпустку (фото)

Греція Фото ілюстративне / © pixabay.com

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Популярні напрямки, як-от хорватський Дубровник, останніми роками стали значно дорожчими через великий потік мандрівників. Якщо ж хочеться відчути європейський колорит без надмірних витрат, варто звернути увагу на менш відомі міста.

Видання Travel Off Path назвало чотири напрямки, які пропонують оптимальне співвідношення ціни та якості цього літа.

Понтеведра / © Фото з відкритих джерел

Понтеведра, Іспанія

Понтеведра, розташована в регіоні Галісія на північному заході Іспанії, зберегла атмосферу Середньовіччя. Старе місто з брукованими вулицями, гранітними площами та історичними будівлями нагадує музей просто неба.

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Серед головних пам’яток — руїни монастиря Санто-Домінго та церква Діви Марії Пілігримки, присвячена паломникам знаменитого шляху Святого Якова. Більшість історичних об’єктів тут можна оглянути безкоштовно.

Попри загальне подорожчання відпочинку в Іспанії, Понтеведра залишається відносно бюджетною. У місцевих тапас-барах можна замовити пиво та традиційну восьминога по-галісійськи менш ніж за 10 доларів, а повноцінний обід із трьох страв коштує приблизно 15–25 доларів.

Проживання в гостьових будинках стартує від 60 доларів (2 690 грн) за ніч, а паломницькі хостели пропонують місця від 15 доларів.

Тельч / © Фото з відкритих джерел

Тельч, Чехія

Якщо Прага здається надто дорогою, альтернативою може стати невелике місто Тельч, внесене до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

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Його історичний центр відомий різнокольоровими будинками епохи Ренесансу, вузькими вуличками та величним замком Тельч. Попри казковий вигляд, ціни тут значно нижчі, ніж у столиці Чехії.

Традиційна чеська страва свічкова у місцевих ресторанах коштує близько 10–14 доларів (448-623 грн), а келих місцевого пива — лише 2-3 долари.

Номер у затишному гостьовому будинку можна знайти за 60–100 доларів (2685-4500 грн) на добу, а за раннього бронювання — навіть приблизно за 40 доларів.

Окрім доступних цін, Тельч вважається одним із найбезпечніших туристичних напрямків Чехії завдяки низькому рівню злочинності.

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Монемвасія / © www.flickr.com/Yiorgos Mourikis

Монемвасія, Греція

Грецькі острови часто називають справжнім раєм на землі, однак туристи нерідко оминають увагою материкову Грецію та її історичні міста. Одне з таких місць — Монемвасія, яку називають «грецьким Дубровником».

Це повністю оточене мурами середньовічне візантійське місто розташоване на скелястому виступі, з’єднаному з материком вузькою дамбою. Воно буквально затиснуте між високою скелею та блакитними водами Егейського моря.

Особливість Монемвасії в тому, що в старому місті заборонений рух автомобілів. Машини залишають за межами історичних воріт, а мандрівники можуть гуляти лабіринтами вузьких брукованих вуличок, милуватися кам’яними будинками медового кольору, маленькими церквами та затишними двориками, прикрашеними квітами.

Одна з найпопулярніших розваг — піднятися до старої візантійської фортеці сходами, що ведуть угору по схилу, і зустріти захід сонця з вершини скелі над містом.

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Попри історичну цінність і майже недоторкану атмосферу, Монемвасія залишається доволі доступною за цінами. У традиційній таверні вечеря з тушкованим ягням коштує приблизно 15 доларів, а келих місцевого вина Malvasia — близько 5 доларів.

Серед місцевих закладів туристам радять Matoula — ресторан із морепродуктами, домашньою грецькою кухнею та терасою з видом на море.

Ночівля в кам’яних гостьових будинках усередині середньовічної фортеці влітку коштує приблизно 90–150 доларів (4 030-6 720 грн) за ніч. Якщо ж оселитися за межами мурів, ціни можуть знижуватися приблизно до 50 доларів.

Боснія і Герцеговина / © Getty Images

Яйце, Боснія і Герцеговина

Боснію і Герцеговину часто асоціюють із мостом у Мостарі або столицею Сараєво, однак для тих, хто шукає атмосферні середньовічні міста без натовпів туристів, варто звернути увагу на Яйце (Jajce).

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Це одне з найкраще збережених середньовічних міст країни. Тут збереглися старовинні кам’яні мури, вежі, вузькі бруковані вулиці та історичний центр, який виглядає наче декорації до казки.

Головна особливість Яйце — водоспад прямо біля старого міста. У цьому місці зливаються річки Пліва та Врбас, а на тлі зелених вод, фортеці на пагорбі та червоних дахів місто має унікальний вигляд.

Для бюджетної подорожі це один із найпривабливіших варіантів у Європі. Порція традиційної боснійської їжі — чевапі, тушкована телятина або свіжа форель — коштує приблизно 10-12 доларів (446-535 грн), а келих розливного пива рідко дорожчий за 3 долари.

Готелів у місті небагато, зате є багато сімейних гостьових будинків і невеликих бутик-готелів. У розпал сезону проживання коштує приблизно 45-80 доларів (2015-3590 грн) за ніч.

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Нагадаємо, раніше українка показала несподіване місце в Німеччині, про яке мало хто знає.

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