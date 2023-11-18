Starship здійснив успішний випробувальний політ – потужне відео

У суботу, 18 листопада, SpaceX запустила свій космічний корабель Starship. Так, відбувся перший успішний випробувальний політ ракетної системи.

Відео оприлюднили на сторінці компанії в X (Twitter).

Компанія SpaceX запустила космічний корабель Starship

Утім, перший ступінь ракети після відділення на висоті 75 км вибухнув у повітрі, з кораблем було втрачено зв'язок приблизно через 10 хвилин польоту. Попри це, його вважають успішним. Річ у тім, що наразі усі польоти є тестовими – фахівці шукають слабкі місця, виправляють помилки й досягають нових успіхів.

Чому це важливо

Як пише 24 Канал, успішний запуск ракети Starship знаменує собою велике досягнення в амбітних планах SpaceX зі створення повністю багаторазових космічних кораблів, здатних доставляти екіпаж і вантажі на навколоземну орбіту, Місяць, Марс і далі.

"Ракета Starship є ключовим компонентом бачення SpaceX щодо міжпланетних досліджень і поселення людей на інших планетах", – зазначається у повідомленні.

Останнє досягнення підкреслює прагнення компанії розширювати межі космічних технологій і розширювати присутність людства в космосі.

Раніше зазначалося, що Ілон Маск через амбіції нехтує безпекою працівників. Зокрема, на SpaceX не реєстрували сотень виробничих травм.

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