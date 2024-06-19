Стратегічне партнерство чи крок відчаю: Time про мету візиту Путіна до Північної Кореї

​​Time зауважує, що наразі зв’язки між цими двома ізгоями міцніші, ніж будь-коли з часів розпаду Радянського Союзу.

Перший за 24 роки візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї більше нагадує крок відчаю, аніж налагодження зв’язків із союзником.

Про це йдеться у статі Time.

Видання нагадує, що востаннє Путін відвідав Північну Корею у свій перший рік на посаді президента Росії, а Кім Чен Ин все ще сидів у швейцарській школі-інтернаті під фальшивим іменем. Замість нього Путіна приймав покійний батько Кіма, Кім Чен Ір.

"Через двадцять 24 роки Путін повертається до "Королівства відлюдника", коли він втягнутий у найбільш смертоносний сухопутний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, а молодший Кім володіє ядерним арсеналом, здатним загрожувати континентальній частині США", – йдеться у статті.

​​Time зауважує, що наразі зв’язки між цими двома ізгоями міцніші, ніж будь-коли з часів розпаду Радянського Союзу.

Також читайте Кім Чен Ин відправив Путіну мільйони артилерійських снарядів - Bloomberg

Вашингтон і Сеул звинуватили Пхеньян в постачанні Росії артилерії, боєприпасів та іншого обладнання, щоб допомогти російським окурпнтам подолати снарядний голод взимку, за що Північна Корея, ймовірно, отримала продовольство, пальне та військові технології взамін. Як Північна Корея, так і Росія заперечують існування угоди про постачання зброї. Тим часом аналіз деяких уламків ракет в Україні показує, що вони – північнокорейського виробництва.

Підтримка Путіна і покращення економічної ситуації в КНДР зробили Пхеньян агресивнішим стосовно Південної Кореї. Візит російського диктатора відбувається в період загострення напруженості на Корейському півострові.

"Питання полягає в тому, чи ризикує розквіт відносин Кім Чен Ина з Путіним підбадьорити північнокорейського деспота. Історично однією з головних причин, чому Північна Корея намагалася покращити відносини зі США, були переговори про послаблення санкцій. Але якщо Росія пропонує життєздатне довгострокове рішення для покращення економіки Північної Кореї, у Кіма менше стимулів покращувати відносини з Вашингтоном", – розмірковують аналітики Time.

Постійне місце Росії в Раді Безпеки ООН робить це автократичне зближення особливо цінним для Пхеньяна. 28 березня Росія наклала вето на резолюцію ООН, яка поновлює мандат Групи експертів блоку щодо моніторингу виконання санкцій. Москва також вживає заходів для остаточного скасування каральних економічних заходів проти КНДР.

З точки зору Путіна, будь-які проблеми, які створює для Заходу і його союзників російсько-корейський ренесанс, є позитивом.

Проте візит Путіна до Пхеньяна загрожує погіршенням відносин РФ з головним політичним та економічним партнером Москви – Китаєм. За даними Time, Путін хотів завітати до Пхеньяна ще торік, коли був з візитом у Пекіні, але китайці наполегливо йому пояснили, що цього робити не варто.

Більше того, Китай лише терпить існування Північної Кореї — включно з дуже реальною загрозою ядерної катастрофи всього в 500 милях від Пекіна — тому що це вважається стратегічно кращим, ніж об’єднаний, союзний до США Корейський півострів на своєму кордоні.

"Китайці, ймовірно, втомлені або збентежені тим, що Північна Корея та Росія стають занадто близькими", – припустив Деніел Пінкстон, експерт зі Східної Азії з Тройського університету в Сеулі.

На думку Пінкстона, оголошене "всеохоплююче стратегічне партнерство" між Росією і КНДР не тільки дратує Пекін, але й саме по собі не має міцного підгрунтя окрім ситуативної вигоди для обох сторін.

"Диктатори завжди можуть порушити свої зобов’язання, тому вони не є надійними партнерами. Росія і Північна Корея є ображеними ревізіоністськими державами, але вони не мають спільних цінностей, окрім прагнення скасувати статус-кво (у світі. – Ред.)", – вважає аналітик.

Нагадаємо, що 18 червня російський диктатор Путін прибув до Пхеньяна для зустрічі з диктатором КНДР Кім Чен Ином. Це перший візит Путіна до столиці Північної Кореї з 2000 року.

Аналітики ІSW пояснили мету візиту російського "фюрера" до свого північнокорейського "колеги".

У свою чергу диктатор Кім Чен Ин заявив, що підтримує російську війну в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.