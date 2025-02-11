Статистика нападів акул у світі за 2024 рік: скільки людей загинули і дістали поранення

2024 року в усьому світі сталося 47 неспровокованих нападів акул на людей, що на 22 менше, ніж 2023 року, і значно нижче середнього показника за 10 років – 70. Так, останній інцидент стався 29 грудня на курорті Марса-Алам у Єгипті, внаслідок якого один турист загинув, а ще один – дістав поранення.

Кількість нападів акул зі смертельними наслідками також зменшилася: 2024 року було зафіксовано чотири інциденти порівняно з десятьма 2023-го та п'ятьма 2022 року, передає Daily Star.

Дані базуються на Міжнародному реєстрі нападів акул, який веде Флоридський музей природознавства у США. Звіт містить лише неспровоковані укуси акул, коли людина не ініціювала контакт з акулою.

Професор Гевін Нейлор, який очолює Флоридську програму дослідження акул, пояснив: "Нас цікавлять природні моделі поведінки акул, щоб ми могли зрозуміти, чому ці тварини час від часу кусають людей. Будь-яка ознака або атрибут, що змінює природну поведінку тварини – це те, що ми, як науковці, хочемо виключити".

Як і в попередні роки, США повідомили про найбільшу кількість неспровокованих укусів акул – 28 інцидентів 2024 року. Флорида очолила список з 14 укусами акул, більше, ніж в будь-якому іншому штаті США, а округ Волузія став гарячою точкою і отримав прізвисько "світова столиця акулячих укусів".

Експерти підозрюють, що до багатьох із цих інцидентів можуть бути причетні чорні акули, які розмножуються вздовж берегів Флориди. Дослідники припускають, що молоді акули в цьому регіоні можуть намагатися відрізнити людей від їхнього звичного раціону, що складається з риби, скатів і менших акул.

У червні у Флориді сталася серія нападів, в результаті яких три людини дістали поранення.

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За словами професора Нейлора, хоча бичачі і тигрові акули не є рідкістю на півночі Флориди, вони рідко плавають поблизу місць, де часто бувають плавці. Він зазначив, що, хоча цілком можливо, що одна акула може бути відповідальною за декілька нападів, доказів на підтримання цієї теорії дуже мало.

Професор Нейлор пояснив: "Ми не можемо виключити, що це була одна й та сама тварина, але часто не беруть до уваги те, що ті самі кліматичні умови, які приводять людей у воду, є тими самими умовами, які підводять акул ближче до берега".

Каліфорнія також повідомила про три неспровоковані зустрічі з акулами. Минулого року серфінгісти по всьому світу склали 33% від усіх жертв нападів акул.

Професор Нейлор заявив: "Люди займаються серфінгом там, де є хороші хвилі, а там, де є хороші хвилі, є каламутність, а там, де є каламутність, часто є риба-приманка, яка приваблює акул. Каламутність також зменшує видимість у воді, і акулам стає важче бачити. Деякі з них роблять помилки".

Австралія, як правило, займає друге місце за кількістю укусів і смертельних випадків, причому всі 13 видів акул, що мешкають у її водах, кусають людей.

Попри це, 2024 року в австралійських водах не було зафіксовано жодного смертельного випадку внаслідок неспровокованих зіткнень з акулами, втретє за останні п'ять років. Для порівняння, 2023-го в Австралії було зафіксовано чотири напади акул зі смертельними наслідками.

Десять країн повідомили про поодинокі напади акул минулого року, зокрема один напад у Червоному морі біля узбережжя Єгипту, коли загинув чоловік, коли плавав за межами визначеної зони безпеки.

Серед інших країн – Беліз, Тринідад і Тобаго, Багамські острови, Мальдіви, Мозамбік, Французька Полінезія, Таїланд таТеркс і Кайкос.

Незвичайний інцидент біля узбережжя Західної Сахари став першим повідомленням про напад акули в регіоні.

На німецьку туристку, яка пливла на британському катамарані, що прямував із Канарських островів, напала акула, коли вона перебувала поруч із судном. Інцидент стався у відокремленій частині міжнародних вод, і через віддаленість команда екстреного реагування змогла дістатися місця події гелікоптером лише через декілька годин. На жаль, жінка померла внаслідок отриманих травм на зворотному шляху.

Дослідники вважають, що бичачі акули є головними винуватцями минулорічної серії нападів.

За словами професора Нейлора, на відміну від більшості видів акул, бичачі акули демонструють дивовижну толерантність до прісноводних середовищ існування і навіть були помічені в річках на значній відстані від океану. Вагітні самиці часто наважуються піднятися вгору за течією, де існує менша загроза від хижаків, які можуть загрожувати їхньому потомству.

Він додав: "Шанси бути укушеними акулою залишаються неймовірно низькими. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, утоплення є третьою провідною причиною нещасних випадків смерті в усьому світі, а прибережні особливості, такі як припливи і відпливи та сильні течії, становлять більший ризик для відпочивальників на пляжі, ніж акули".

Нагадаємо, дослідницька група OCEARCH упіймала найбільшого самця білої акули. Довжина Контендера становить 420 см, а вага – приблизно 750 кг.

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