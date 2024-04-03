Статки найбагатшої людини світу становлять $233 000 000 000: новий рейтинг Forbes (фото)

Людину, яка стоїть за такими розкішними брендами, як Louis Vuitton, Christian Dior і Givenchy, назвали найбагатшою у світі.

Згідно зі списком Forbes за 2024 рік, статки Бернара Арно та його сім'ї становлять $233 000 000 000 – сума, що перевищує ВВП таких країн, як Кувейт, Греція та Угорщина.

Імперія LVMH 75-річного чоловіка охоплює 75 найуспішніших світових брендів моди та косметики.

Бернар Арно / Фото: Associated Press

Його статки майже на 40 мільярдів доларів більші, ніж в Ілона Маска, який посів друге місце. Багатство винахідника, як відомо, нестабільне через те, що його компанії – зокрема Tesla, SpaceX і соціальна мережа X – іноді різко коливаються в ціні.

На третьому місці перебуває засновник Amazon Джефф Безос зі статками у 194 мільярди доларів – лише на мільярд доларів менше, ніж у Маска.

До своїх колег-технологів на вершині списку Forbes долучився Марк Цукерберг, який створив Facebook 2004-го у віці 19 років і посів четверту сходинку зі статками у 177 мільярдів доларів.

Сукупні статки першої десятки становлять понад 1,5 трильйона доларів, що перевищує ВВП усіх, окрім 13, країн світу.

Хто входить до першої десятки мільярдерів списку Forbes:

Бернар Арно та його сім'я (233 млрд доларів) – засновник, голова та генеральний директор LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).

Бернар Арно / Фото: Associated Press

Ілон Маск (195 млрд доларів) – обіймав різні керівні посади в таких компаніях як Tesla, X, Neuralink і SpaceX.

Ілон Маск / Фото: Associated Press

Джефф Безос (194 млрд доларів) – засновник і виконавчий голова компанії Amazon.

Джефф Безос / Фото: Associated Press

Марк Цукерберг (177 млрд доларів) – співзасновник, голова та генеральний директор компанії Meta Platforms, колишня назва Facebook, Inc.

Марк Цукерберг / Фото: Associated Press

Ларрі Еллісон (141 млрд доларів) – співзасновник компанії Oracle Corporation, яка займається розробкою програмного забезпечення.

Ларрі Еллісон / Фото: Getty Images

Воррен Баффет (133 млрд доларів) – інвестор і голова Berkshire Hathaway.

Воррен Баффет / Фото: Інститут Голди Меєр

Білл Гейтс (128 млрд доларів) – співзасновник Microsoft, очолює список мільярдерів від 1987 року.

Білл Гейтс / Фото: Associated Press

Стів Балмер (121 млрд доларів) – колишній генеральний директор Microsoft протягом 14 років.

Стів Балмер / X (Twitter)

Мукеш Амбані (116 млрд доларів) – голова Reliance Industries, найбагатша людина в Азії.

Мукеш Амбані / Фото: Getty Images

Ларрі Пейдж (114 млрд доларів) – співзасновник Google.

Ларрі Пейдж / Фото: Getty Images

До слова, жінка опинилася на 21-му місці рейтингу. Це 74-річна Еліс Волтон зі статками у 72,3 мільярда доларів – єдина донька засновника Walmart Сема Волтона.

Нагадаємо, Forbes повідомив про рекордну кількість російських мільярдерів у рейтингу – список очолив новачок. Найбагатшим росіянином у списку став власник "Лукойлу" Вагіт Алекперов.

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