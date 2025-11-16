Статуя Христа у Бразилії більше не найвища: який монумент її перевершив (фото)

Статуя Христа-Спасителя у Бразилії / © Вікіпедія

Знаменита статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, яка має висоту 38 метрів, більше не є найвищим релігійним монументом у Бразилії. Її перевершив монумент Діві Марії у бразильському місті Крату.

Про відкриття статуї повідомив сайт бразильського штату Сеара.

У повідомленні йдеться, що статуя Матері Божої Фатімської, заввишки 54 метри, є найбільшим у світі монументом, присвяченому Діві Марії.

Статуя знаходиться на пагорбі у місті Крату.

Статуя Матері Божої Фатімської у Бразилії / © Офіційний сайт штату Сеара (Бразилія)

Монумент встановили на території однойменного святилища, який є великим центром католицького паломництва.

Губернатор штату Елмано де Фрейтас ввдзначив спрямованість регіону на релігійний туризм і наголосив, що пам’ятка є подарунком для паломників, а також для всієї держави.

