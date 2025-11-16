- Дата публікації
Статуя Христа у Бразилії більше не найвища: який монумент її перевершив (фото)
Статуя Матері Божої Фатімської, заввишки 54 метри, встановлена у відомому центрі релігійного туризму.
Знаменита статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, яка має висоту 38 метрів, більше не є найвищим релігійним монументом у Бразилії. Її перевершив монумент Діві Марії у бразильському місті Крату.
Про відкриття статуї повідомив сайт бразильського штату Сеара.
У повідомленні йдеться, що статуя Матері Божої Фатімської, заввишки 54 метри, є найбільшим у світі монументом, присвяченому Діві Марії.
Статуя знаходиться на пагорбі у місті Крату.
Монумент встановили на території однойменного святилища, який є великим центром католицького паломництва.
Губернатор штату Елмано де Фрейтас ввдзначив спрямованість регіону на релігійний туризм і наголосив, що пам’ятка є подарунком для паломників, а також для всієї держави.
