ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Статуя Христа у Бразилії більше не найвища: який монумент її перевершив (фото)

Статуя Матері Божої Фатімської, заввишки 54 метри, встановлена у відомому центрі релігійного туризму.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Статуя Христа-Спасителя у Бразилії

Статуя Христа-Спасителя у Бразилії / © Вікіпедія

Знаменита статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, яка має висоту 38 метрів, більше не є найвищим релігійним монументом у Бразилії. Її перевершив монумент Діві Марії у бразильському місті Крату.

Про відкриття статуї повідомив сайт бразильського штату Сеара.

У повідомленні йдеться, що статуя Матері Божої Фатімської, заввишки 54 метри, є найбільшим у світі монументом, присвяченому Діві Марії.

Статуя знаходиться на пагорбі у місті Крату.

Статуя Матері Божої Фатімської у Бразилії / © Офіційний сайт штату Сеара (Бразилія)

Статуя Матері Божої Фатімської у Бразилії / © Офіційний сайт штату Сеара (Бразилія)

Монумент встановили на території однойменного святилища, який є великим центром католицького паломництва.

Губернатор штату Елмано де Фрейтас ввдзначив спрямованість регіону на релігійний туризм і наголосив, що пам’ятка є подарунком для паломників, а також для всієї держави.

Нагадаємо, цього року закарпатські села Колочава та Синевирська Поляна, які розташовані у Хустському районі, потрапили до переліку найкращих у світі для туристів.

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie