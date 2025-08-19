- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 649
- Час на прочитання
- 2 хв
Статую Свободи біля посольства Франції у Вашингтоні прикрасили українським прапором (фото)
Французькі дипломати під час зустрічі Зеленського з Трампом зафіксували єдність з Україною.
Одну зі Статуй Свободи у Вашингтоні вчора, 18 серпня, символічно стилізували. Так, її прикрасили синьо-жовтим прапором на знак солідарності з Україною.
Кадри оприлюднили у Мережі.
Йдеться про Статую Свободи, яка розташована біля посольства Франції у Вашингтоні. Як відомо, французька сторона також долучилася до переговорів Білому домі. Тож французькі дипломати вирішили висловити підтримку українському народу, прикрасивши статую нашим прапором.
Раніше у місті Анкоридж, що на Алясці, пройшли акції на підтримку України. І попри те, що Аляска — це штат, де більшість голосує за Трампа, сотні людей вийшли з синьо-жовтими прапорами та плакатами. Їхня мета полягала в тому, щоб висловити свій протест щодо агресії Росії і загравань американського президента з Путіним.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні провів важливі переговори з американським президентом Дональдом Трампом та низкою європейських лідерів.
Зокрема, йшлося про:
ситуацію на полі бою
кроки для наближення миру;
гарантії безпеки, які є «стартом до закінчення війни»;
повернення українських дітей;
звільнення військовополонених і цивільних, яких утримує Росія.
Також президент США підтримав ідею проведення зустрічі на рівні лідерів для розв'язання найчутливіших питань.
Зеленський подякував президенту США та усім партнерам, які брали участь у зустрічі.
«Сьогодні був важливий крок — демонстрація справжньої єдності між Європою та США. Лідери особисто приїхали підтримати Україну й обговорити все, що наблизить нас до реального миру та надійної безпекової архітектури, яка захистить Україну та всю Європу», — підсумував він.