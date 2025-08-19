Статую Свободи біля посольства Франції у Вашингтоні прикрасили українським прапором (фото)

Статуя Свободи, США / Іюстартивне фото

Одну зі Статуй Свободи у Вашингтоні вчора, 18 серпня, символічно стилізували. Так, її прикрасили синьо-жовтим прапором на знак солідарності з Україною.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Статуя Свободи біля посольства Франції, Вашингтон

Йдеться про Статую Свободи, яка розташована біля посольства Франції у Вашингтоні. Як відомо, французька сторона також долучилася до переговорів Білому домі. Тож французькі дипломати вирішили висловити підтримку українському народу, прикрасивши статую нашим прапором.

Раніше у місті Анкоридж, що на Алясці, пройшли акції на підтримку України. І попри те, що Аляска — це штат, де більшість голосує за Трампа, сотні людей вийшли з синьо-жовтими прапорами та плакатами. Їхня мета полягала в тому, щоб висловити свій протест щодо агресії Росії і загравань американського президента з Путіним.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні провів важливі переговори з американським президентом Дональдом Трампом та низкою європейських лідерів.

Зокрема, йшлося про:

ситуацію на полі бою

кроки для наближення миру;

гарантії безпеки, які є «стартом до закінчення війни»;

повернення українських дітей;

звільнення військовополонених і цивільних, яких утримує Росія.

Також президент США підтримав ідею проведення зустрічі на рівні лідерів для розв'язання найчутливіших питань.

Зеленський подякував президенту США та усім партнерам, які брали участь у зустрічі.

«Сьогодні був важливий крок — демонстрація справжньої єдності між Європою та США. Лідери особисто приїхали підтримати Україну й обговорити все, що наблизить нас до реального миру та надійної безпекової архітектури, яка захистить Україну та всю Європу», — підсумував він.