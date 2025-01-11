Став дурнем на світовій арені: оглядач The Guardian про підсумки зовнішньої політики Байдена

На думку експерта, перебування Байдена на посаді супроводжувалося помилками, наївністю та надмірною обережністю.

Чинний президент США Джо Байден 20 січня покине Білий дім. Ймовірно, Байден, як і його попередники, хвилюється, яким буде його місце в історії і як оцінять його нащадки.

Міжнародний політичний оглядач Саймон Тісдалл у колонці для британської газети The Guardian заявив, що Байден залишиться в історії, як президент, який зазнав цілковитого краху у міжнародній політиці.

Все почалося з Афганістану

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Експерт наголошує, що як для політика із величезним досвідом із зовнішньої політики, загальна діяльність Байдена на цьому полі була жахливою. Все почалося в Афганістані в 2021 році, де він прискорив ганебний відступ, який розпочав Трамп.

"Результатом стала величезна зрада: багатостраждального афганського народу та солдаті США, Британії та НАТО, які поплатилися життям протягом 20 років конфлікту. Байден безглуздо відкинув ймовірність повного захоплення Талібаном. Вдома його рейтинг схвалення впав і більше не відновився", – пише Саймон Тісдалл.

Повний крах в Україні

Стратегію Байдена щодо України експерт теж називає провалом. Американська розвідка правильно передбачила повномасштабне вторгнення Володимира Путіна, але серйозно переоцінила можливості Росії.

"Якби Байден приватно попередив Путіна в січні 2022 року, що НАТО розглядатиме будь-який напад як загрозу колективній безпеці Європи (що було і є) – і що за таких обставин Альянс захищатиме Україну – чи хтось справді вірить, що Путін пішов вперед?", – розмірковує експерт.

Він засуджує Байдена за те, що той "надавши невиправданої ваги бряцанню ядерною зброєю Путіна, спостерігав за продовженням вторгнення, а потім почав обурливу краплинну подачу надто запізнілої військової допомоги".

"Майже через три роки, з десятками тисяч загиблих і поранених мирних жителів, зруйнованою країною та витраченими сотнями мільярдів доларів американської та європейської допомоги, Росія завойовує позиції, а Україна повільно стікає кров’ю", – зауважує Тісдалл.

Інші провали Байдена

Провалами Байдена аналітик називає також кривавий напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль і не менш жорстоку ізраїльську операцію у відповідь в секторі Гази.

На думку Тісдалла, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вважає Байдена дурнем, оскільки не раз порушував "червоні лінії", що встановлювали США.

На думку експерта, зовнішньополітичний ідеологічний підхід Байдена тримався на трьох застарілих стовпах. Однією з них була його передвиборна теза 2020 року про те, що зовнішня політика має служити американському "середньому класу". Це була непослідовна спроба переконати виборців, що глобальна участь США, на противагу популістському ізоляціонізму Трампа, була в їхніх інтересах.

Другою тезою було суперечливе твердження про те, що післявоєнна глобальна гегемонія США не згасає, хоча це очевидно не так.

"Спрощений третій стовп Байдена про те, що США ведуть екзистенціальну всесвітню боротьбу між демократією та авторитаризмом, мимоволі поглибив той самий розкол. Китай, Росія, Іран, Північна Корея, країни БРІКС і "глобальний південь" все частіше об’єднуються, щоб кинути виклик порядку, заснованому на правилах, де панує Захід", – каже Саймон Тісдалл.

Причини невдач

Експерт визнає, що Байден багато в чому мав рацію. Проте наголошує: підхід Байдена до зовнішньої політики був явно застарілим і більше підійшов би часам Холодної війни, ніж викликам сучасності.

"Його трагедія в тому, що він отримав посаду (президента США - Ред.) надто пізно. Як лідер холодної війни, він був би у своїй стихії. Коли він нарешті переміг в Овальному кабінеті, колишній сенатор від штату Делавер, вперше обраний у 1972 році, побачив, що світ змінився до невпізнання. Байден думав, що Талібан дотримає свого слова. Він щиро хвилювався щодо ядерної війни з Росією, але віроломний Путін грає за іншими правилами... Така наївність не скоро забудеться чи пробачиться. По правді кажучи, "Чесний Джо" Байден довіряв людям", – підсумував Саймон Тісдалл.

Раніше Джо Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з Росією.

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