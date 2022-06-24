"Ставить під загрозу найвразливіших у світі людей": Урсула фон дер Ляєн - про блокування Росією українського зерна

"Ставить під загрозу найвразливіших у світі людей": Урсула фон дер Ляєн - про блокування Росією українського зерна

Росія не реагує на заклики європейських лідерів розблоковувати українські порти, щоб вивезти звідти зерно та запобігти продовольчій кризі.

Європейська спільнота намагається запобігти продовольчій кризі, яку спричиняє шантаж Росії.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала у інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Дії Росії - неподобство! Вона використовує їжу, аби усіх нас шантажувати, і ставить під загрозу найвразливіших у світі людей. На наших очах Росія блокує експорт 20 мільйонів тонн пшениці, бомбардує склади в Україні, краде зерно. Ми робимо усе, аби знайти спосіб вивезти з України зерно: автошляхами, залізницею, річками. І це працює, але, звісно, не настільки добре, як працювало б з великими морськими кораблями. Відтак наша задача-максимум - зняти російську блокаду з Чорного моря", - зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, організація ООН повідомила, що блокада країною-агресоркою Росією чорноморських портів України може спровокувати голодну смерть для мільйонів людей у всьому світі.