"Ставки зросли": у Швеції заявили про посилення загрози для країни з боку РФ та Китаю

Швеція підвищила рівень своєї безпеки після подання заявки на вступ до НАТО.

Служба військової розвідки та безпеки Швеції опублікувала свій щорічний звіт, в якому визначено загрози національній безпеці. Очільниця служби військової розвідки та безпеки країни Лена Халлін, заявила, що "європейський порядок безпеки, яким ми його знаємо, перестав існувати" і не лише Росія, а й Китай може створювати ризики для Швеції.

Про це вона сказала на пресконференції 20 лютого, а також йдеться на сайті ЗС Швеції.

Халлін підкреслила, що "загроза для Швеції зросла", а сама "картина погроз" стала "ширшою та складнішою". За її словами, існує реальний ризик подальшої ескалації.

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"Ми стали свідками дуже високого рівня ризику з боку росіян і протягом року ставки зросли ще більше. Росія не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей за допомогою війни, але немає жодних ознак того, що російське керівництво відмовилося від своїх далекосяжних амбіцій", - заявила Халлін.

Вона вказала не тільки на Росію, а й на Китай як потенційне джерело загрози. Халлін наголосила, що переважно це пов'язано зі шпигунською діяльністю. У військовій розвідці та службі безпеки Швеції додають, що іноземні держави активно шукають вразливі місця у "відкритому та цифровому суспільстві країни".

"Обидві країни мають можливість проводити складні операції, намагаючись вплинути на політичні та економічні рішення Швеції. Процеси формування громадської думки та ухвалення рішень у Швеції – основа нашої демократії – перебувають під пильним наглядом. Необхідно підвищувати обізнаність щодо цієї загрози", - висловилася очільниця шведської військово розвідки.

Халлін також прокоментував очікування Стокгольма від вступу до НАТО: "Швеція отримала двосторонні гарантії безпеки від кількох країн НАТО у зв'язку зі своєю заявкою на членство в НАТО, і оцінка така, що Росія, як і раніше, хоче уникнути ескалації, яка може призвести до воєнного конфлікту з НАТО, але водночас лідерство РФ дуже ризиковане і викликає невизначеність, головним чином пов'язане з готовністю російського керівництва йти на високі ризики".

Нагадаємо, у Вашингтоні заявили, що Фінляндія і Швеція готові до членства в Альянсі.

Натомість президент Туреччини Реджеп Ердоган наголошує, що його країна не ухвалюватиме рішення про розширення НАТО.

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