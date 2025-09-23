Ставлення поляків до українців змінюється: оприлюднено свіжі дані

Українці в Польщі / © Укрінформ

Згідно з опитуванням United Surveys для порталу Wirtualna Polska, 52,7% жителів Польщі позитивно оцінюють присутність українців у країні та їхню інтеграцію.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Серед них 5,5% відповіли “безумовно позитивно”, а 47,2% — “скоріше позитивно”. Негативне ставлення висловили 37,3% опитаних: 16% — “категорично негативно” і 21,3% — “скоріше негативно”.

Опитування показало тенденцію до поступового зниження рівня позитивного сприйняття. У вересні 2023 року українців схвально оцінювали 64,4% поляків, у січні 2025 року — 55,3%, а нині — вже 52,7%.

Ставлення також різниться залежно від політичних уподобань. Серед прихильників правлячої коаліції позитивно оцінюють українців 62% респондентів, тоді як серед опозиційних партій — 49%.

Опитування проведено 20–21 вересня 2025 року методом CATI & CAWI на репрезентативній вибірці з 1000 осіб.

Нагадаємо, що днями Польща депортувала шістьох громадян України. П’ятьох із них уже доставили на кордон і передали українським службам.