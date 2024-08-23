Ставлення росіян до Путіна різко погіршилось після операції ЗСУ на Курщині - NYT

Особливо ставлення до влади погіршилось у російських регіонах.

Ставлення жителів Росії до диктатора Путіна погіршилось після того, яка ЗСУ почали операцію у Курській області.

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Про це пише видання The New York Times, посилаючись на дослідження компанії FilterLabs AI.

Спеціалісти проаналізували коментарі росіян у соцмережах та інших платформах і дійшли висновку, що операція ЗСУ у Курській області стала провалом для російської влади.

Згідно з аналізом, позитивне ставлення до диктатора Путіна стало знижуватись ще торік, колі лідер "вагнерівців" Євген Пригожин влаштував військовий заколот. Але після початку операції ЗСУ у Курській області, зміна настроїв різко погіршилась для російської влади.

"Реакція Путіна на вторгнення була розцінена у найкращому разі як неадекватна, а в гіршому — як образлива", - заявив генеральний директор FilterLabs Джонатан Тойбнер.

Позитивне ставлення до Путіна зберігається у Москві, де влада жорстко контролює ЗМІ та суспільні дискусії. ʼ Але навіть у столиці РФ думка про Путіна погіршилась, хоч і не так різко, як в інших регіонах. Особливо високо розчарування зростає у російських регіонах.

Видання пише, що наразі рано оцінювати, чи буде завдасть операція ЗСУ у Курській області довготривалого удару по рейтингу Путіна, оскільки його авторитет стрімко зріс після того, як заколот Пригожина припинився.

Разом з тим Кремль постійно втрачає популярність, що може стати проблемою для продовження війни проти України. Зокрема, найбільше настрої серед населення погіршились у тих регіонах, які є основою для набору людей до армії, а стратегія Кремля у сфері вербування залежить від здатності керувати сприйняттям війни.

"Якщо престиж і популярність Путіна впадуть у цих ключових регіонах (особливо якщо росіяни відчують, що війна йде погано), Кремлю буде складніше поповнити свої військові лави", - йдеться в аналізі FilterLabs.

Національні ЗМІ все ще подають новини так, як цього хоче Кремль, але на регіональному рівні видання не схильні "прикрашати" реальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін вже зовсім скоро буде змушений оголосити "таємну" мобілізацію.

Крім того, ми також інформували, що Путін відчайдушно шукає визнання після серйозного удару від Курської операції.

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