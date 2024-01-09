Ставляться як до худоби: бойовики з Сербії поскаржилися, що російські командири знущаються з них

Російське командування називає сербів "ц**анами" і запитує, навіщо ті приїхали воювати на боці РФ.

Сербський бойовик Деян Беріч, який воює на боці РФ і вербує своїх співвітчизників їхати на війну проти України, поскаржився Путіну, що російські командири знущаються з завербованих сербів.

На його звернення звернули увагу "Російська служба ВВС" та російський Телеграм-канал "Важные истории".

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Беріч у футболці "Команда Путіна" називає командування 119-го полку РФ "одним відсотком поросів" в армії РФ, які повинні "реально сісти у в'язницю".

Сербський бойовик скаржиться, що командування не забезпечувало терористів із Сербії ні харчуванням, ні снарядами, ні амуніцією. Серби власним коштом купують дрони, обмундирування та воду. Командири 119 полку армії РФ посилають сербів на штурми з 2-3 магазинами до автоматів, наказуючи здобути зброю в бою.

Також російське командування називає сербів "ц**анами" та запитує, навіщо взагалі ті приїхали воювати на боці РФ.

За його словами, серби відмовилися йти на штурм та попросили перевести їх до іншого підрозділу.

Проте російські командири натомість оголосили сербів дезертирами та військовими злочинцями, їх вигнали із землянки, кілька днів тримали на морозі, а потім представники військової поліції запропонували їм підписати папери із визнанням себе шпигунами.

"До них приїхала військова поліція, зайшла у землянку, стріляли у повітря, прикладами били бійців, деяким розбили голови", — розповів Беріч про ставлення росіян до "сербських братів", як люблять говорити Z-пропагандисти.

Хто такий Деян Беріч

Деян Беріч — сербський найманець, бойовик незаконних воєнізованих формувань, снайпер.

За даними сайту "Миротворець" Деян Беріч воював у складі бандформувань так званої "ДНР" з квітня 2014 р. Після початку повномасштабного вторгнення РФ зайнявся вербуванням сербських найманців до армії російських окупантів.

Раніше ми писали, що сербські бойовики борються в Україні за російських окупантів. Зокрема, у лютому 2023 року повідомлялося, що у складі ПВК "Вагнер" проти України могли воювати до 200 сербів.

Президент Сербії Олександр Вучич пообіцяв заарештувати сербських бойовиків.

ТСН.ua писав, чому багато сербів мають проросійські настрої та симпатизують путінському режиму.