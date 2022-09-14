Стає все більш очевидно, що РФ розпадеться: генерал США назвав три фактори, які допоможуть запустити цей процес

Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес закликав ЄС готуватися до ймовірного падіння режиму Путіна та розпаду Росії загалом.

Американський генерал впевнений, з огляду на останні події стає більш зрозуміло, що перемогу у війні здобуде Україна, а на РФ чекає розпад.

Про це йдеться у його колонці, опублікованій у британському The Telegraph.

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"Стає все більш очевидно, що Україна переможе у цій війні, а на Кремль чекає історична криза довіри. Тепер, на мою думку, цілком реально, що викриті слабкості режиму Путіна настільки серйозні, що, можливо, ми зараз є свідками початку кінця не лише його режиму, а й Російської Федерації загалом", - пише він.

За його словами, є вже щонайменш три чинники, які можуть запустити процес розпаду Росії. Перша - підрив віри у силу російської армії, що традиційно було однією з "підвалин легітимності Кремля, до чого додається диспропорція тягаря війни проти України для етнічних росіян та всіх інших народів РФ".

"Якби ближчим часом чеченці спробували знову поборотися за незалежність, то невідомо, чи мав би Путін військові ресурси для відповіді після того, як кинув стільки сил проти України. Лідер Кремля напевно розуміє, що якщо б таку потенційну війну чеченці виграли, це може запустити серію нових спроб вирватися з-під контролю Москви по всій території РФ", - йдеться у колонці генерала США.

Другим фактором є збитки російської економіки через вторгнення Путіна до України. За його словами, РФ вже безповоротно втрачає увесь європейський енергетичний ринок, також поменшало країн, які хочуть купувати її товари чи зброю.

Третій фактор, як вважає Годжес, - це специфіка населення Росії, що складається з багатьох етнічних груп і розкидане по велетенській території. Загалом в РФ проживає понад 120 різних народів. Відтак, коли позиції Кремля послаблюються, відчуття належності до однієї спільноти теж може швидко послабитися.

Раніше генерал США пояснив, чому у Кремлі майже не коментують ганебну поразку армії РФ на Харківському напрямку.

Інтерв'ю з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном - повна версія

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