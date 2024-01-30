Стають рабсилою: голова угорської громади Києва заявив про згубну політику Орбана щодо Закарпаття

Угорський прем'єр Віктор Орбан розглядає Закарпаття як свою колонію і хоче отримати в правління все Закарпаття з його населенням.

Про це сказав голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в ефірі "Еспресо".

Експерт зауважив, що через політику Орбана багато угорців покинули Закарпаття, адже не володіють українською мовою, тому стають дешевою рабсилою для Угорщини.

Він також нагадав, що сьогодні, 30 січня, у Будапешті міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час відповіді на запитання про можливість зустрічі Орбана та українського президента Зеленського, однозначно сказав, що до цієї зустрічі "дуже і дуже далеко, тому що багато для цього потрібно зробити".

Петер Сіярто вважає, щоби ця зустріч відбулася, українсько-угорські відносини мають отримати новий вимір

"За його уявленням, новий вимір полягає у тому, щоб Україна виконала всі 11 забаганок. Ці 11 вимог стосуються виключно, як вони називають, прав національної угорської меншини на Закарпатті. Я вважаю, це не вартує дірки з бублика",- зауважив Тібор Томпа.

За його словами, багато чого з цих вимог виконано, але Сіярто говорив, що потрібно Україні повернутися до 2015 року і невпинно виконувати горезвісний так званий закон "Колесніченка-Ківалова", що зобов’язував органи місцевого самоврядування здійснювати заходи щодо розвитку, використання і захисту регіональної мови за умови, якщо кількість носіїв цієї мови перевищує 10%.

"Тобто вимагають, щоб угорська мова звучала у всіх адміністративних інституціях. Даруйте, йдеться навіть не про захист угорської нацменшини, бо угорців на сьогодні на Закарпатті залишилося найбільше це 50 тисяч якраз через політику Орбана. Багато угорців покинули Закарпаття, бо не володіють українською мовою і стають дешевою рабсилою для Орбана", - зауважив експерт.

Він висловив думку, що Орбан хоче отримати у своє правління все Закарпаття з населенням.

"Він зі своєю клікою розглядає Закарпаття як свій протекторат, як свою колонію. Окрім цих 11 пунктів є другий блок вимог, у якому Україна повинна виконати всі інфраструктурні проєкти на Закарпатті, бо за очікуванням угорської сторони це дасть можливість краще розвивати саму Угорщину, а про Україну тут не говориться", - зауважив Тібор Томпа.

Нагадаємо, 29 січня очільник МЗС Угорщини прибув Ужгорода, де зустрівся з керівником ОП Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто сказав, що триває процес "відновлення довіри між державами". За його словами, цей шлях довгий.

Раніше Петер Сіярто закликав до завершення війни РФ проти України.

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