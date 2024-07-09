Стефанчук обговорив з головою Конгресу депутатів Іспанії надання Україні системи Patriot

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч з головою Конгресу депутатів Іспанії Франсіною Арменґоль, в ході якої обговорив можливість надання Україні комплексу Patriot.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Стефанчук подякував Іспанії за послідовну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Наша країна цінує усі рішення, що дозволяють посилювати оборонні спроможності ЗСУ, зокрема — нещодавнє рішення про поставку ракет для системи Patriot", - зазначив він.

Крім того, він проінформував пані Арменґоль про наслідки російських терористичних ударів.

"Важливе надання Україні додаткових системи ППО. Розраховую, що Іспанія позитивно розгляне питання щодо передачі нам одного комплексу Patriot. Також розраховую, що голос Парламенту Іспанії гучно звучатиме у питанні підтримки членства України в НАТО", - написав спікер ВР.

Він додав, що в ході зустрічі також сторони обговорили реалізації спільного із Парламентом Іспанії проєкту з відбудови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, в який увійде зокрема система Patriot.

Крім того, ми раніше інформували, що Європа спільно зібрала батарею Patriot для України.

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