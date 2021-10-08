Стелі та ліхтарі дрижали, а труби водопостачання розривало: у Японії стався потужний землетрус

Потерпіло кілька десятків людей.

Стелі трусилися, ліхтарі дрижали, а труби водопостачання розривало: землетрус магнітудою у понад шість балів наполохав мешканців Японії. Усе тривало трохи меше хвилини. Минулося без жертв, але з травмами і пораненнями до лікарень потрапили кілька десятків людей.

Шоковані очевидці фільмували підземні поштовхи на вулицях та у власних будинках, розповіли в сюжеті ТСН.Ранок 8 жовтня.

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На відео, що з'явилося в Мережі, дрижить гіганська 630-метрова телевежа міста Токіо. Японську столицю почало трусити близько 22:00. Мешканці інших міст країни можуть бачити це просто по телевізору. Потужний землетрус неабияк перелякав ведучих вечірнього випуску новин: за хвилину підземні поштовхи припинились, прямий ефір продовжився, але ведучі вже були касках.

В соцмережі тим часом японці викладають відео, як і де їх заскочив землетрус. Водії машин фільмують, як гойдаються ліхтарі. В будинках люди вмикають камери на телефонах, щоби зафіксувати, як з полиць падають речі; хитає келихи, а люстри ледве тримаються на стелях.

Новини світу: японців наполохав землетрус магнітудою у понад 6 балів

Загиблих на щастя немає. Але у щонайменше трьох десятків людей травми і поранення. Уряд Японії вже підраховує збитки від землетрусу. Через поштовхи порвало водопроводні труби і лінії електропередач. "Найперше, що нам потрібно, то це зрозуміти реальну ситуацію. Потім працювати разом з місцевою владою, щоб допомогти постраждалим, намагатися запобігти великим збиткам", - наголосив прем'єрміністр Японії Фуміо Кісіда.

Після землетрусу у Токіо перевірили усі атомні електростанції. Адже надто сильно японці пам'ятають радіаційну аварію на Фукусімі, яка сталася після потужних поштовхів десять років тому. Кажуть, що нині усе працює у штатному режимі. Крім того, радіють, що землетрус не спричинив цунамі. Сейсмологи пояснюють: епіцентр був доволі глибоко під землею. Утім, ймовірність повторних поштовхів в країні досі залишається.

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