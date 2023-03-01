"Стерилізована" росіянка завагітніла вдев'яте і вимагає від лікарів 5 мільйонів: що сталося

В Росії мати вісьмох дітей вимагає у лікарів Володимирській області п’ять млн рублів за те, що ті її погано стерилізували.

У Володимирській області, що в Росії, мати вісьмох дітей нарікає на місцевих лікарів, які начебто погано її стерилізували. За це вона вимагає сплатити їй п’ять млн рублів (майже 2,5 млн гривень).

Про це пишуть в російських телеграм-каналах.

Як зазначається, жінка, у якої вже є вісім дітей, нарікає на лікарів Володимирській області та вимагає у них п’ять млн рублів за те, що ті начебто її погано стерилізували, через що вона завагітніла дев’ятий раз.

“За словами 37-річної мешканки селища Новлянка, під час передостанніх пологів через навантаження у неї луснула кістка у очниці та деформувався череп. Хірурги вставили пластину та заборонили народжувати. Але жінка знову завагітніла і лягла на кесарів розтин. Після – підписала папери на стерилізацію”, - пишуть в телеграм-каналі.

Коли жінка дізналася, що знову вагітна, вона розповіла про це своєму чоловіку, але радощів від нього не почула. Натомість він образився та перестав з нею розмовляти.

“Тепер сім'я хоче відсудити 5 млн, щоб витратити їх на дітей та відновлення здоров'я після чергових пологів”, - підкреслили в телеграм-каналі.

Нагадаємо, що в російському Липецьку влада запропонувала жінці здати свого сина в дитячий будинок, оскільки її чоловік на війні, а сама вона вагітна.

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