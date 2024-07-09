"Стерти з лиця землі!": Соловйов учергове виступив із геноцидною риторикою на росТБ

З'явився ще один приклад геноцидної риторики на державному російському ТБ. Пропагандист Володимир Соловйов закликає стерти з лиця землі Київ, Одесу, Миколаїв та Харків.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Цікаво, наголошує він, що ці люди фальшиво шкодують Одесу кожне 2 травня, а в інші дні – закликають її знищити.

"Тобто вир**ки буквально спочатку закликають повністю розбомбити міста-мільйонники, а потім стверджують, що вони не стріляли по цивільних. Ні, мр*зі. Вас ніхто за язик не тягнув. Ви самі у всьому вже зізналися", – наголосив Казанський.

Раніше головний російський пропагандист Володимир Соловйов в прямому ефірі свого шоу запропонував підірвати дамбу Київської ГЕС, щоб затопити столицю України.

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