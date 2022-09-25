Стеження за ядерною зброєю РФ: експерт пояснив, чому США підняли в небо свої рідкісні літаки

США дали попереджувальний сигнал про готовність відповісти на ядерний шантаж Росії нещодавнім запуском двох своїх рідкісних літаків Boeing RC-135 Cobra Ball поблизу кордону Аляски з РФ.

У США таким чином стежать за ядерними силами Росії.

Про це авіаексперт Валерій Романенко розповів у ефірі "Радіо НВ".

"Ці польоти треба сприймати як попередження. Американці стежать за ситуацією в РФ, і це один із проявів такого моніторингу ситуації за російськими ядерними силами", – пояснив експерт.

Він також описав характеристики літаків Boeing RC-135 Cobra Ball та їхнє призначення.

"Це спеціалізовані розвідувальні літаки випуску 1969-70 року, оснащені дуже складним розвідувальним обладнанням. Вони дійсно призначені для патрулювання вздовж російських кордонів, з метою виявлення тестових і перевіряльних випробувальних пусків російських ракет", – розповів Романенко.

Він додав, що такі літаки можуть на дистанціях 400-500 км відстежувати траєкторію польоту ракети, визначати її параметри та використовувати цей аналіз, аби достатньо точно встановлювати місце пуску.

На думку авіаексперта, нещодавні польоти Boeing RC-135 Cobra Ball були тренувальними, хоча їх дуже рідко підіймають у небо. На тлі останніх погроз з боку РФ про застосування ядерної зброї США таким чином можуть попереджати країну-агресорку.

"Це попередження від Америки про те, що вона готова, відстежує ситуацію в Росії та будь-які ворожі рухи в її сторону будуть негайно покарані", – сказав Романенко.

Він запевнив, що ядерний удар по Україні з цієї ділянки не загрожує.

"Бо у Радянському Союзі було два угруповання (ядерних – ред.) ракет, які знаходилися в Україні та Білорусі, і воно було націлене на Європу. Інше, на території Росії, – націлене на Сполучені Штати. Тобто з Далекого Сходу запуски по Україні фактично нереальні", – пояснив експерт.

Нагадаємо, вночі 24 вересня США підняли в небо один із рідкісних літаків, який призначений для відстеження польотів міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

Генсек НАТО пригрозив Путіну: відповідь на ядерний шантаж РФ

Читайте також: