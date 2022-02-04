Стежить вся країна: у Марокко четвертий день з колодязя визволяють 5-річну дитину

Стежить вся країна: у Марокко четвертий день з колодязя визволяють 5-річну дитину

Глибина перевищує понад 30 метрів.

У Марокко четвертий день намагаються визволити 5-річного хлопчика, що впав у колодязь.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 лютого.

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За рятувальною операцією стежать усією країною. Надзвичайники працюють вже кілька днів поспіль. На місці у повній готовності чекає гелікоптер "швидкої", який зможе доправити дитину до лікарні. Утім, дістатися маленького Раяна поки не вдалося.

Колодязь, у який впав хлопчик, дуже вузький, а його глибина перевищує 30 метрів. Тож, аби допомогти дитині, рятувальники риють поряд інший колодязь, з якого проб'ють стіну і заберуть малого. Він перебуває у свідомості, йому вдалося спутити трубки з киснем і водою та камеру.

У Марокко намагаються визволити 5-річного хлопчика, що впав у колодязь

За рятувальною операцією стежать як у Марокко, так і в сусідніх країнах. Тисячі користувачів Інтернету пишуть слова підтримки батькам і кажуть, що моляться за Райана.

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