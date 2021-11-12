Стихія на Сицилії: в утворену після дощів велику вирву впали автомобілі

Обійшлося без жертв.
На Сицилії після сильних дощів утворилася величезна вирва.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 листопада.
Зруйнована парковка біля будинку та частина дороги. У провалля впало кілька машин. Обійшлося без жертв.
Утім, місцеві побоюються, що наступним стихія може поглинути житловий будинок. Уже зруйновані сходи, а в одній із стін утворилася діра. Тож рятувальники тепер думають, як зупинити подальший обвал ґрунту та врятувати будинок.
Як повідомлялося, смертельні паводки сталися на півдні Індії. Наразі відомо про 14 загиблих. Майже 800 будинків зруйновані, а тисячі - затоплені водою. Навряд чи вони вже колись будуть придатними та безпечними для проживання.
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