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Стихія на Сицилії: в утворену після дощів велику вирву впали автомобілі

Стихія на Сицилії: в утворену після дощів велику вирву впали автомобілі

Обійшлося без жертв. 

На Сицилії після сильних дощів утворилася величезна вирва.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 листопада.

Зруйнована парковка біля будинку та частина дороги. У провалля впало кілька машин. Обійшлося без жертв. 

Утім, місцеві побоюються, що наступним стихія може поглинути житловий будинок. Уже зруйновані сходи, а в одній із стін утворилася діра. Тож рятувальники тепер думають, як зупинити подальший обвал ґрунту та врятувати будинок.

Новини світу: на Сицилії після сильних дощів утворилася величезна вирва

Новини світу: на Сицилії після сильних дощів утворилася величезна вирва

Як повідомлялося, смертельні паводки сталися на півдні Індії. Наразі відомо про 14 загиблих. Майже 800 будинків зруйновані, а тисячі - затоплені водою.  Навряд чи вони вже колись будуть придатними та безпечними для проживання.

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