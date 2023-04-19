"Стільки "Лад" та "Жигулів" давно не бачив": Путін цинічно висловився щодо жителів окупованої Херсонської області

Очільник Кремля Володимир Путін під час нібито поїздки до так званої "ЛНР", а також Херсонської області, про що повідомляла його пресслужба, звернув увагу на те, що багато жителів їздять автомобілями марок Lada та "Жигулі".

Процитував Путіна телеграм-канал ASTRA.

"Я такої кількості стареньких автомобілів Lada та "Жигулі" давно вже не бачив. Що це говорить? Доходи люди досить скромні. Парк автомобілів одразу наводить на певні думки", - сказав він.

Путін додав, що ціни в так званій "ЛНР" та Херсонській області вищі за ціни у Ростовській. Він заявив про необхідність підтримки нових регіонів.

Нагадаємо, очільник РФ Путін заявив, що особисто відвідав штаби окупантів у Херсонській області та так званій “ЛНР”. За даними роспропаганди, він заявив про те, що сам їздив в окуповані регіони та відвідав їх “буквально день тому”.

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