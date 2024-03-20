Стильні та додають об'єму: 5 коротких стрижок для власниць рідкого волося

Іноді те, що здається недоліком, є невіддільною складовою вашого унікального образу.
Жінки здебільшого комплексують через недостатню густоту свого волосся. Втім не обов'язково вдаватися до нарощування! Завжди можна підкреслити свій образ й мати неперевершений вигляд завдяки правильно підібраній зачісці.
Які короткі стрижки можна сміливо носити власницям рідкого волосся – розповідаємо у матеріалі ТСН.ua далі.
1. Каре з рівним зрізом
Цей образ співачки й акторки Джей Ло викликав справжній захват у фотографів, стилістів та шанувальників! Така зачіска завжди має довершений вигляд.
Каре з рівним зрізом – вдала ідея для жінок з рідким й тонким волоссям. Перукарі завжди радять не "чіплятися" за довжину, натомість носити завжди охайні та "живі" кінчики. Крім того, більшість чоловіків відзначають, що жінки з каре аж ніяк не поступаються власницям довгого волосся, а навпаки – вирізняються стильністю й притягують погляди.
2. Піксі
Міф про те, що коротка стрижка лише для чоловіків – давно розвінчаний. Свого часу поціновувачкою піксі була акторка Емма Вотсон. Ця зачіска як найкраще підкреслює її риси обличчя й тонку шию.
Стильне і модне рішення, яке поза часом і пасуватиме маленьким дітям, молодим дівчатам й дорослим жінкам.
3. Cub
Дженна Ортега – палка шанувальниця стрижки cub. Чіткі зрізи та легкість в укладанні – ключові переваги для дівчат, які обожнюють поєднувати стиль та зручність. Завдяки легкому ефекту "рваності", шарів різної довжини та профілірованим кінчикам така стрижка створює такий бажаний об'єм.
4. Боб
Стрижка, яка є доволі вишуканою та елегантною. Модель Гейлі Бібер доводить, наскільки гармонійний вигляд із такою стрижкою вона має на червоних доріжках! Боб не обтяжує волосся, а робить його густим і пружним. Особливо круто носиться у сучасних фарбуваннях на кшталт airtouch. Експериментуйте!
5. Шегі
Повірте, шегі збирає ще більше компліментів, аніж довге волосся! Модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі з цією стрижкою має неперевершений вигляд.
Така зачіска має бути дещо недбалою, це надасть образу легкості й невимушеності, не обтяжуючи його ефектом "волоска до волоска".
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