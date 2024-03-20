Стильні та додають об'єму: 5 коротких стрижок для власниць рідкого волося

Іноді те, що здається недоліком, є невіддільною складовою вашого унікального образу.

Жінки здебільшого комплексують через недостатню густоту свого волосся. Втім не обов'язково вдаватися до нарощування! Завжди можна підкреслити свій образ й мати неперевершений вигляд завдяки правильно підібраній зачісці.

Які короткі стрижки можна сміливо носити власницям рідкого волосся – розповідаємо у матеріалі ТСН.ua далі.

1. Каре з рівним зрізом

Співачка Джей Ло / Фото з інстаграм-сторінки

Цей образ співачки й акторки Джей Ло викликав справжній захват у фотографів, стилістів та шанувальників! Така зачіска завжди має довершений вигляд.

Каре з рівним зрізом – вдала ідея для жінок з рідким й тонким волоссям. Перукарі завжди радять не "чіплятися" за довжину, натомість носити завжди охайні та "живі" кінчики. Крім того, більшість чоловіків відзначають, що жінки з каре аж ніяк не поступаються власницям довгого волосся, а навпаки – вирізняються стильністю й притягують погляди.

2. Піксі

Акторка Емма Вотсон / Фото: Associated Press

Міф про те, що коротка стрижка лише для чоловіків – давно розвінчаний. Свого часу поціновувачкою піксі була акторка Емма Вотсон. Ця зачіска як найкраще підкреслює її риси обличчя й тонку шию.

Стильне і модне рішення, яке поза часом і пасуватиме маленьким дітям, молодим дівчатам й дорослим жінкам.

3. Cub

Акторка Дженна Ортега / Фото з інстаграм-сторінки

Дженна Ортега – палка шанувальниця стрижки cub. Чіткі зрізи та легкість в укладанні – ключові переваги для дівчат, які обожнюють поєднувати стиль та зручність. Завдяки легкому ефекту "рваності", шарів різної довжини та профілірованим кінчикам така стрижка створює такий бажаний об'єм.

4. Боб

Модель Хейлі Бібер / Фото: Getty Images

Стрижка, яка є доволі вишуканою та елегантною. Модель Гейлі Бібер доводить, наскільки гармонійний вигляд із такою стрижкою вона має на червоних доріжках! Боб не обтяжує волосся, а робить його густим і пружним. Особливо круто носиться у сучасних фарбуваннях на кшталт airtouch. Експериментуйте!

5. Шегі

Модель Роузі Гантінгон-Вайтлі / Фото: Associated Press

Повірте, шегі збирає ще більше компліментів, аніж довге волосся! Модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі з цією стрижкою має неперевершений вигляд.

Така зачіска має бути дещо недбалою, це надасть образу легкості й невимушеності, не обтяжуючи його ефектом "волоска до волоска".

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