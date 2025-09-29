"Стіна з дронів" та жорсткі кроки: як НАТО готується до збиття російських літаків

Російський винищувач МіГ-31 / © Associated Press

У відповідь на систематичні порушення повітряного простору та гібридні атаки дронів на східному фланзі, НАТО розглядає можливість перегляду правил застосування сили, щоб легше збивати російські літаки-порушники. Балтійські країни вимагають переходу від «повітряного патрулювання» до повноцінної «повітряної оборони».

Про це повідомляє The Times із посиланням на командира-високопосадовця Альянсу.

Останнім часом дрони та винищувачі неодноразово порушували повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії, а також спричиняли перебої в роботі аеропортів і військових баз інших країн.

Минулого вікенду зафіксували нові випадки підозрілої активності дронів поблизу авіабази Каруп у Данії, аеропорту у Вільнюсі, військово-морської бази Карлскруна у Швеції та норвезької бази Орланд, що є важливим логістичним вузлом НАТО.

У відповідь Альянс посилив спостереження за Балтійським морем, скерувавши туди фрегат ППО та низку систем розвідки й моніторингу.

Балтійські країни закликають до рішучіших кроків

Країни східного кордону НАТО вимагають зниження порогу застосування сили у разі порушення повітряного простору. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що місію «повітряного патрулювання» в країнах Балтії слід перетворити на повноцінну «повітряну оборону».

«Ми наразі покладаємося лише на місію повітряного патрулювання. Нам потрібна зміна підходу — від патрулювання до справжньої місії повітряної оборони», — сказав Рінкевичс.

Зміни передбачають не лише розміщення додаткових систем ППО, а й жорсткіші правила їхнього використання. Нині літаки НАТО зазвичай просто супроводжують російські повітряні судна за межі повітряного простору Альянсу, якщо ті не становлять безпосередньої загрози.

Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне визнав, що такий перехід є «одним із варіантів», проте наголосив, що робити висновки поки зарано.

«Враховуючи, що ці [інциденти] сталися зовсім нещодавно, усі вони ще розслідуються, і нам потрібне головне — підтвердження винуватця. Я б сказав, що поки що це передчасно», — заявив Драгоне після зустрічі в Ризі.

Риторика НАТО щодо Кремля стала жорсткішою

Деякі союзники остерігаються, що занадто рішуча відповідь може призвести до ескалації. Водночас у риториці Альянсу щодо Кремля останнім часом відчувається більша жорсткість.

Після заяви президента США Дональда Трампа про необхідність збивати літаки-порушники генсек НАТО Марк Рютте погодився, що це «буде доречним, якщо виникне така необхідність».

Як повідомляють ЗМІ, дипломати з Великої Британії, Франції та Німеччини вже зустрілися з представниками Росії в Москві, щоб пояснити: ці слова — не порожня риторика.

Джерела вказують, що деякі інциденти були серйознішими, ніж офіційно визнавали.

Зокрема, 10 вересня близько 20 російських дронів увійшли до польського повітряного простору і кілька з них прямували до авіабази Ласьк біля Лодзі, де базуються американські F-35. Один із офіцерів-високопосадовців зазначив, що якби їх не збили, Росія могла б використати навчання «Захід» у Білорусі для тиску на східний фланг.

«Це був тест. [Росіяни] його провалили. Якби вдалося, ми могли б очікувати зовсім інших дій під час навчань», — сказав офіцер.

Крім того, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 вторглися до повітряного простору Естонії. Офіційно повідомляли про 6 миль углиб території, проте, за словами командира італійського контингенту F-35 підполковника Гаетано Фаріни, літаки перехопили над суходолом і вони прямували в бік Таллінна.

«Стіна з дронів»

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що британські дрони будуть розгорнуті на східному фланзі НАТО в межах створення «стіни з дронів». Проєкт Octopus передбачає масове виробництво безпілотників у Британії та постачання тисяч таких апаратів Україні.

У Данії останніми днями фіксували появу дронів біля аеропортів і військових об’єктів. Хоча офіційних доказів причетності Росії немає, влада підозрює «державного актора з високим потенціалом».

У неділю Копенгаген оголосив про тижневу заборону всіх цивільних польотів дронів через проведення саміту ЄС та зустрічі Європейського політичного співтовариства.

Міністр транспорту Томас Даніельсен пояснив: «У такий спосіб ми знімаємо ризик того, що ворожі дрони можуть бути сплутані з легальними, і навпаки».

Німеччина відправляє до Данії військових із засобами боротьби з дронами. До столиці вже прибув німецький фрегат «Гамбург», який два тижні тому в Балтійському морі супроводжували російські літаки-розвідники.

У ніч проти неділі Польща знову закривала небо та підіймала винищувачі під час чергової масштабної атаки Росії дронами й ракетами по Україні. Варшава заявила, що польський повітряний простір не було порушено.

Зараз на кордоні з Білоруссю, який під час навчань «Захід» був повністю закритий, Польща тримає близько 7000 військових.

Спільний захист

Країни східного флангу НАТО разом з ЄС розробляють план створення «стіни з дронів» на кордоні Польщі та трьох балтійських держав. Захист охоплюватиме кілька рівнів: радари, акустичні сенсори та системи ППО — від кулеметів і лазерів до ракет Patriot.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що перші елементи такої системи можуть бути розгорнуті вже протягом року.

До слова, видання Bloomberg повідомило, що Кремль розширює гібридну кампанію проти Заходу, метою якої є підрив соціальної стабільності в Європі та параліч здатності урядів швидко реагувати на загрози. Дії Росії — від порушень повітряного простору до втручання у вибори в Молдові — є скоординованою спробою перевірити реакцію НАТО. Лідери, включно з Рютте та президентом України Володимиром Зеленським, закликають до твердої та єдиної відповіді. У відповідь на загрози Європа прискорює створення «стіни дронів» для посилення ППО.