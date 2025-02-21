Стівен Кінг назвав Трампа і Маска зрадниками, які "обожнюють Путіна"

Американський письменник Стівен Кінг заявив, що вважає президента Дональда Трампа та бізнесмена Ілона Маска — зрадниками, які "обожнюють Путіна".

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Він заявив, що президент США Дональд Трамп є зрадником, який "обожнює Путіна", а також додав, що це "стосується вдвічі більше Ілона".

Користувачі соцмережі активно коментують повідомлення письменника, одні люди його підтримали, тоді як інші не схвалюють його різкий тон.

Раніше повідомлялося, що США сколихнули протести проти Трампа, Маска та DOGE.

Ми раніше інформували, що волонтерка Марія Берлінська заявила, що бізнесмен Маск може відключити Starlink на фронті.

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