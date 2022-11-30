Сто тисяч жертв серед українських солдатів: в Єврокомісії пояснили помилку Урсули фон дер Ляєн

Озвучена президенткою Європейської комісії цифра була взята із зовнішніх джерел і стосувалася втрат убитими і пораненими та "була покликана показати жорстокість Росії".

Інформація, яку озвучила у середу, 30 листопада, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн щодо втрат українських військових була помилковою. Її уже прибрали із офіційної заяви.

Про це повідомила у своєму Twitter заступниця головного речника Єврокомісії та директорка з питань політичної комунікації Дана Спінант.

Вона повідомила, що у заяві містилась "неточність" у цифрах, і подякувала тим, хто вказав на помилку.

Спінант пояснила, що оцінка, озвучена фон дер Ляєн, взята із зовнішніх джерел і повинна була стосуватися втрат убитими і пораненими та "була покликана показати жорстокість Росії".

Заяву очільниці Європейської комісії було відредаговано та опубліковано без даних про втрати України – як серед цивільних, так і серед військових.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що втрати українських військових нібито склали 100 тисяч осіб убитими.

В Офісі президента заявили, що достовірну інформацію про втрати України має озвучувати лише Головнокомандувач, Міністр оборони або Верховний Головнокомандувач України.

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