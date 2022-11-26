Столиця Казахстану вибухнула протестами проти Токаєва: демонстрантів жорстко затримують (відео)

Незадоволені переобранням на пост президента Касим-Жомарта Токаєва казахи вийшли на протест у столиці країни.

У суботу, 26 листопада, у день інавгурації президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, якого нещодавно переобрали на цю посаду, у столиці країни Астані почалися акції протесту. Влада відреагувала жорстко. Незадоволених затримує поліція, відключено інтернет та зв'язок.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Після жорстких затримань протестувальників мешканці Астани не можуть додзвонитися до близьких і дізнатися, де вони знаходяться і що відбувається.

Повідомляється, що учасники акції протесту зібралися у районі торгового центру "Keruen City".

Згодом у ЗМІ з’явилися повідомлення, що організатором несанкціонованого мітингу проти “узурпації” влади президентом Токаєвим був голова фонду TDFA (The Development Fund of Agriculture), доларовий мільйонер Марат Абієв.

Цього бізнесмена називають наближеним до родича першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва — Кайрата Сатибалди, якого нещодавно відправили за ґрати на 6 років через розтрату в особливо великому розмірі.

На одному з опублікованих відео, яким зафіксоване затримання учасників акції протесту, в розмові поліцейських йдеться про те, що Абієва на несанкціонованому мітингу також затримали.

Нагадаємо, нещодавно у Казахстані на позачергових президентських виборах перемогу отримав чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв.

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