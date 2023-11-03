Столицю Індії накрив токсичний туман: що відбувається (фото)

Багато з 20 мільйонів жителів Нью-Делі скаржилися на подразнення очей і горла, а повітря стало темно-сірим

У п'ятницю, 3 листопада, столичне місто Індії Нью-Делі оповив товстий шар токсичного смогу. Деякі школи у місті довелося закрити, оскільки індекс якості повітря (AQI) погіршився до "небезпечного" рівня.

Про це повідомляє Reuters.

Місто Нью-Делі потрапило до переліку найбільш забруднених міст у режимі реального часу, який укладає швейцарська компанія IQAir. У п’ятницю вона оцінила AQI індійської столиці в 640, що відповідає категорії “небезпечно”.

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AQI від 0 до 50 вважається достатнім, тоді як значення від 400 до 500 погіршують стан здорових людей і становлять небезпеку для людей, які мають певні захворювання.

Концентрація токсичних частинок, які мають діаметр менше 2,5 мікрон і можуть спричинити смертельні захворювання, у п'ятницю в Нью-Делі перевищила рекомендоване значення для якості повітря в 53,4 рази, повідомляє IQAir.

За словами місцевих чиновників, до різкого забруднення повітря призвело сезонне поєднання зниження температури, відсутність вітру та випалювання стерні фермерами в сусідніх штатах.

Багато з 20 мільйонів жителів Нью-Делі скаржилися на подразнення очей і горла, а повітря стало темно-сірим. Школи в центрі міста довелося закрити для відвідування.

Мешканці індійської столиці масово скуповують очищувачі повітря. Сервісний центр для таких пристроїв заявив, що відчуває дефіцит нових фільтрів.

Офіційні особи заявили, що не помітили негайного покращення якості повітря.

“Рівень забруднення зберігатиметься протягом наступних двох-трьох тижнів, посилюючись випадками спалювання стерні, низькою швидкістю вітру та низькими температурами”, — сказав Ашвані Кумар, голова Делійської ради з контролю забруднення.

Нагадаємо, згідно з дослідженнями, столиця Індонезії Джакарта є найбільш забрудненим містом у світі.

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