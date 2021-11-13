Столицю Індії затягнуло жахливим смогом – закривають школи, працівників відправляють на дистанційку

Причиною погіршення стану повітря називають фестиваль вогнів.

У столиці Індії Нью-Делі від понеділка, 15 листопада, на тиждень закривають усі школи. Також на віддалену роботу відправляють держслужбовців, за можливісті - і бізнес, призупиняють усі будівельні роботи.

Обмеження - через підвищений рівень забруднення повітря. Місто затягнуло густим смогом після того, як там провели традиційний масштабний фестиваль вогнів.

"Від понеділка школи закриють, щоб діти не дихали забрудненим повітрям", - сказав перший міністр Делі Арвінд Кеджрівал, якого цитує Times of India.

Associated Press

Обмеження, що тиждень діятимуть у столиці Індії:

припинено всі будівельні роботи;

держслужбовці працюватимуть віддалено, з дому;

приватний бізнес повинен "за можливості" теж працювати віддалено;

закриті школи.

У суботу, 13 листопада, рівень забруднення повітря в Нью-Делі перевищив норму в 20 разів. Серед причин – перенаселення міста, чимало транспорту, робота підприємств, а ще – традиційний фестиваль вогнів, після якого від жахливого смогу потерпає чи не вся Індія.

Associated Press

Новини світу: після фестивалю вогнів Індія потерпає від жахливого смогу

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