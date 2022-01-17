Столицю ОАЕ атакували десятки бойових дронів та балістичних ракет: є загиблі (відео)

Авіаудар було нанесено з території сусіднього Ємену повстанцями-хуситами.

У понеділок, 17 січня, повстанці-хусити із території Ємену атакували аеропорт та нафтові склади у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів місті Абу-Дабі. В результаті влучання безпілотних апаратів з вибухівкою та балістичних ракет спалахнула пожежа.

Про це повідомляє видання "Аль-Маядін".

За останніми даними, троє людей загинули, шестеро отримали поранення. Поліція Об'єднаних Арабських Еміратів ідентифікувала загиблих як двох громадян Індії та одного пакистанця, які працювали в нафтовій компанії.

انفجار في صهاريج لنقل المشتقات البترولية في منطقة مصفح قرب خزانات "أدنوك" واندلاع حريق في مطار أبو ظبي pic.twitter.com/MBzZsx8j41 — الميادين Go (@AlmayadeenGO) January 17, 2022

Згодом місцеві ЗМІ повідомили про перехоплення та знищення 3 безпілотників, запущених у напрямку південного регіону Саудівської Аравії.

Повстанці з Ємену ворогують із ОАЕ та Саудівською Аравією, оскільки ці держави підтримують єменський уряд у громадянській війні з хуситами.

Ще у 2019 році ОАЕ скоротили свою військову присутність в Ємені, однак військові інструктори продовжують керувати єменськими збройними силами, які вони озброїли та навчали.

Конфлікт в Ємені став катастрофою для мільйонів його громадян, які покинули свої домівки. Багато з них перебувають на межі голоду. ООН називає ситуацію в Ємені найгіршою гуманітарною кризою у світі.

Нагадаємо, раніше у Ємені п'ятеро людей загинули і понад сотню отримали поранення під час святкування перемоги збірної країни з футболу над командою Саудівської Аравії.

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