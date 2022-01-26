Столицю Ємена продовжують бомбардувати: удар завдали по місцевому МОЗ

Масивний вогонь ведеться по столиці Ємену, Сані
ОАЕ цієї ночі продовжують бомбити Сану, столицю Ємену.
Про це повідомляє Telegram-канал Ateobreaking.
Місцеві ЗМІ пишуть, що було завдано удару МОЗ.
Масивний вогонь призвів до потужного вибуху.
Повстанці-хусити, які підтримують Іран та контролюють більшу частину Ємену, раніше звинувачували в ударах коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії.
Зазначимо, повстанці з Ємену ворогують з ОАЕ та Саудівською Аравією, оскільки ці держави підтримують єменський уряд у громадянській війні з хуситами.
Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, повстанці-хусити з території Ємену атакували аеропорт та нафтові склади у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – місті Абу-Дабі. Внаслідок влучення безпілотних апаратів з вибухівкою та балістичних ракет спалахнула пожежа.
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