Столицю Ємена продовжують бомбардувати: удар завдали по місцевому МОЗ

Масивний вогонь ведеться по столиці Ємену, Сані

ОАЕ цієї ночі продовжують бомбити Сану, столицю Ємену.

Про це повідомляє Telegram-канал Ateobreaking.

Місцеві ЗМІ пишуть, що було завдано удару МОЗ.

Масивний вогонь призвів до потужного вибуху.

Повстанці-хусити, які підтримують Іран та контролюють більшу частину Ємену, раніше звинувачували в ударах коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії.

Зазначимо, повстанці з Ємену ворогують з ОАЕ та Саудівською Аравією, оскільки ці держави підтримують єменський уряд у громадянській війні з хуситами.

Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, повстанці-хусити з території Ємену атакували аеропорт та нафтові склади у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – місті Абу-Дабі. Внаслідок влучення безпілотних апаратів з вибухівкою та балістичних ракет спалахнула пожежа.

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