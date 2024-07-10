Столтенберг назвав головний ризик для НАТО: до чого тут війна в Україні

Генсек Альянсу зауважив, що підсумок війни в Україні визначить глобальну систему безпеки на десятиліття.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найбільший ризиком для Альянсу стане перемога Росії у війні проти України.

Про це Столтенберг сказав під час виступу на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні 9 липня, інформує DW.

Генсек Альянсу закликав країни блоку активніше підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії.

"Підсумок цієї війни визначить глобальну систему безпеки на десятиліття", – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що "з агресивною Росією як сусідом" немає варіантів "без втрат і ризику".

"Найбільшою ціною та найбільшим ризиком стане перемога Росії в Україні. Ми не можемо цього допустити", – наголосив генсек НАТО.

Він додав, що перемога Росії у війні додала б сміливості президенту Володимиру Путіну та іншим авторитарним лідерам в Ірані, Північній Кореї та Китаї.

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"Настав час відстоювати свободу та демократію", – сказав Столтенберг.

Він також виступив за те, аби НАТО надалі приймало до свого складу нові країни, як-от Україна. Генсек звернув увагу, що розширення Альянсу після завершення "холодної війни" об'єднало Європу, проклало шлях до інтеграції, принесло континенту мир та процвітання. Столтенберг наголосив, що як і тоді, сьогодні необхідно виявити "ясність і рішучість".

Нагадаємо, напередодні ексначальник генштабу Британії генерал Генерал Патрік Сандерс заявив, що Росія, Китай та Іран становлять більш смертельну загрозу, ніж нацисти 1939 року, тому НАТО треба усвідомити реальну загрозу Третьої світової війни.

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