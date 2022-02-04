Столтенберг очолить Центробанк Норвегії: ЗМІ назвали ймовірних кандидатів на посаду генсека НАТО

Столтенберг призначений головою Центрального банку Норвегії на наступні шість років.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 4 лютого призначений головою Центрального банку Норвегії. Восени 2022 року Столтенберг піде з поста генсека Альянсу.

Німецьке видання DPA назвало можливих кандидатів на посаду генсека НАТО.

За даними видання, серед ймовірних кандидатів на посаду генсека НАТО розглядаються:

колишній прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей,

прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте,

прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас,

колишній комісар ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні,

президент Румунії Клаус Йоханніс.

Зазначимо, чинний голова норвезького банку Ейстейн Олсен залишить свою посаду 1 березня, однак Єнс Столтенберг зможе розпочати роботу лише після завершення роботи на посаді генсека НАТО. Відомо, що його повноваження закінчуються 30 вересня 2022 року.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначений головою Центрального банку Норвегії на наступні шість років. Посаду генсека Альянсу він обійняв від 1 жовтня 2014 року.

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